Comisario europeo critica el plan de Elon Musk: "No hay Ucrania sin Crimea, como no hay Tesla sin baterías"

BRUSELAS, 4 (EUROPA PRESS)

"No es ciencia espacial: Rusia invadió Ucrania y no hay Ucrania sin Crimea como no hay Tesla sin baterías", ha señalado el comisario lituano en un mensaje, en el que ha respondido al plan que el magnate estadounidense planteó en una votación en redes sociales.

En este sentido, Sinkevicius ha pedido al empresario estadounidense que en lugar de hacer encuestas en Twitter todo el mundo se centre en ayudar a Ucrania a ganar la guerra.

El dueño de Tesla provocó este lunes una agria polémica en Twitter al proponer un plan de paz para Ucrania con concesiones a Rusia y preguntar a sus seguidores por su opinión. Su plan pasaría por repetir la votación en las regiones anexionadas por Rusia bajo la supervisión de la ONU. "Rusia se marcha si es la voluntad de la gente", apuntó.

Además, se mostró a favor de que Crimea "sea parte formal de Rusia como lo fue desde 1783, hasta el error de Jrushchov" y garantías para el suministro de agua a Crimea. Ucrania además "permanecerá neutral". "Al final este será muy probablemente el resultado. La cuestión es cuánta gente morirá hasta llegar a él", aseguró.

Inmediatamente, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, respondió en Twitter a la ocurrencia del magnate estadounidense con una encuesta en la que pregunta a sus seguidores si prefieren un Elon Musk que apoya a Ucrania o a Rusia.