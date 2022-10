Uno de cada 10 cadáveres son identificados en prácticas universitarias

El 10% de los cuerpos que reciben universidades públicas y privadas -como donación por parte del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo)- son identificados o reclamados hasta que están en manos de practicantes de medicina.

Actualmente, el Incifo, la Fiscalía y las instituciones académicas tienen un convenio para la utilización de cadáveres de personas desconocidas, para fines de docencia en educación superior e investigación médica anatómica.

Tan solo en los que va de este año, 52 cuerpos que quedaron en calidad de desconocidos fueron donados a universidades, según los datos del Incifo a los que tuvo acceso Publimetro.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es la institución que más cuerpos ha recibido. En tanto, hay otras que también solicitan cadáveres para fines educativos, como el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Justo Sierra, Anáhuac, por mencionar algunas.

Cadáveres para prácticas

Del total de cuerpos que ingresan al Incifo, entre 3% y 4% son trasladados a las universidades con el objetivo de utilizarse en prácticas de estudiantes de medicina, declaró a Publimetro el director del Incifo, Felipe Takajashi Medina.

Felipe Takajashi Medina, director del Incifo. Foto: Monserrat Vargas

El funcionario explicó que actualmente hay dos rutas para los cuerpos desconocidos en la Ciudad de México (CDMX): ser enviados a la fosa común -al Panteón Civil de Dolores- o utilizados por alumnos de medicina.

Refirió que para que un cuerpo sea clasificado como desconocido tienen que transcurrir 72 horas después del fallecimiento, como lo señala la Ley General de Salud, no obstante, pueden pasar en el Incifo hasta cuatro o cinco días para que familiares puedan reclamarlo, de no ser así, se decide la ruta a seguir. Este lapso, dijo, es porque en el Instituto no se lleva a cabo ningún procedimiento de conservación, solo se mantienen en refrigeradores, por lo que el cadáver entra en un estado de putrefacción y no es útil.

En tanto, aseguró que es frecuente el regreso de cuerpos de instituciones académicas al Incifo porque fueron identificados o reclamados y, en estos casos, indicó que se hace la entrega inmediata a quien el Ministerio Público determine.

Por otra parte, detalló que en las universidades los cadáveres permanecen 10 días embalsamados y después ya proceden a utilizarse en prácticas -si no son reclamados en este tiempo-. Después de que fueron útiles ara los trabajos de investigación, se hace el trámite para exhumar el cuerpo y se informa al Incifo en dónde quedó ubicado en caso de que en algún momento sea identificado.

Déficit de especialistas forenses

Felipe Takajashi reconoció que hacen falta especialistas en este rubro e insistió en que por ello son importantes este tipo de convenios puesto que ayudan a mejorar las técnicas no solo en materia forense, sino también quirúrgicas, en neurocirugía, ortopedia y trasplantes.

“Siempre respetando la dignidad del cadáver y la posibilidad de mantener en forma muy estricta la localización del mismo, esta esto de poder ayudar en esta formación y trabajos de investigación de diferentes especialidades médicas” — - apuntó.

Cabe destacar que según las ultimas declaraciones del consejero jurídico de la CDMX se prevé elaborar un protocolo para el registro y manejo de cadáveres no identificados por parte de universidades públicas y privadas, esto, con la entrada en Vigos del nuevo Reglamento de Cementerios, Crematorios y Servicios Funerarios local.

UNIVERSIDADES QUE TIENEN CONVENIO CON EL INCIFO

Universidad Nacional Autónoma de México

Instituto Politécnico Nacional

Universidad Justo Sierra

Universidad Westhill Institute

Universidad Anáhuac

Universidad Tominaga Nakamoto

Escuela Libre de Homeopatía de México

Universidad La Salle

LO MÁS LEÍDO EN CDMX: