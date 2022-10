Netanyahu acusa al primer ministro de Israel de entregar a Hezbolá "territorio soberano" de Israel

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El líder opositor y ex primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu ha acusado al actual titular del cargo, Yair Lapid, por entregar la "territorio soberano" del país en el potencial acuerdo con Líbano para la demarcación de la frontera marítima entre ambos países.

Netanyahu ha reiterado sus críticas a Lapid y ha afirmado que el acuerdo "es ilegal". "No nos veremos atados a él", ha manifestado, en referencia a su posible vuelta al cargo en caso de que el Likud se haga con la victoria en las elecciones anticipadas del 1 de noviembre.

Así, ha indicado que, si el acuerdo fuera ratificado, el partido-milicia chií Hezbolá "recibiría territorio soberano israelí y un campo gasístico que vale miles de millones de dólares", tal y como ha recogido el diario israelí 'The Times of Israel'.

Por ello, 'Bibi' ha defendido que el acuerdo debería contar con la aprobación de al menos 80 de los 120 parlamentarios o un referéndum, si bien Lapid ha incidido en que el acuerdo es de tipo económico, por lo que no requiere estos pasos.

Netanyahu ha subrayado que durante su estancia en el cargo "no pensó" en reconocer la soberanía libanesa sobre el campo de gas de Qana y ha lamentado que Lapid "cogiera territorio soberano y lo entregara". "Yo no lo habría hecho", ha destacado.

"No me doblego ante reclamaciones o no amenazas y no me doblego ante peticiones estadounidenses", ha explicado, en referencia a la última propuesta presentada por el mediador estadounidense, Amos Hochstein, para resolver el diferendo.

En esta línea, ha hecho hincapié en que "Lapid dio (a Líbano) el pastel y apenas dejó migajas" para Israel y ha argüido que este acuerdo podría suponer "entregar" a Hezbolá un activo con el que obtener financiación.

"Existe el peligro de que Hezbolá se arme, en estos momentos ya ha crecido. Hezbolá recibirá miles de millones de dólares para armarse contra nosotros", ha criticado. "Es una rendición vergonzosa bajo la amenaza de terrorismo que no derivará en terrorismo, sino en una guerra bajo condiciones más duras", ha dicho, antes de zanjar que Israel "está en un periodo peligroso".

Durante la jornada del lunes, Lapid acusó al ex primer ministro de "sumarse a la propaganda" de Hezbolá y defendió que "Israel recibe el cien por cien de sus necesidades de seguridad, el cien por cien del campo de Harish e incluso algunos beneficios del campo libanés".

Israel y Líbano --que están técnicamente en guerra y no mantienen relaciones diplomáticas-- iniciaron en octubre de 2020 un proceso de conversaciones indirectas que cuentan con la mediación de Estados Unidos y que se celebran bajo auspicios de Naciones Unidas en la sede del organismo internacional en la ciudad libanesa de Naqura.

Las negociaciones giran en torno a un área de 860 kilómetros cuadrados que, según ambos países, se sitúan en sus respectivas Zonas Económicas Exclusivas, un asunto de especial importancia después del hallazgo de reservas de gas en esta zona que tanto Israel como Líbano esperan poder explotar.