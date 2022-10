Papa El Papa "protagonista" de un documental sobre el medio ambiente dirigido por Nicolas Brown

ROMA, 4 (EUROPA PRESS)

Según ha informado en un comunicado el Movimiento Laudato Si', el largometraje ha sido realizado por el equipo de producción ganador del Oscar del documental 'Off the Fence' (My Octopus Teacher y su objetivo es llevar el mensaje de la Laudato Si' "a nuevas audiencias".

La película cuenta la historia del viaje a Roma de diversos líderes, comprometidos en primera línea con el cuidado de la casa común, para dialogar sobre la Carta Encíclica Laudato Si' con el Papa Francisco. "El diálogo exclusivo con el Papa, incluido en la película, ofrece una visión reveladora de la historia personal del Papa Francisco e historias nunca vistas desde que se convirtió en el obispo de Roma", según el comunicado.

Los protagonistas de la película son un líder indígena del Amazonas, un refugiado climático y estudiante de Senegal, un activista juvenil de la India y un equipo de científicos de Estados Unidos (marido y mujer), en representación de las voces que a menudo no se escuchan en la conversación global sobre nuestro planeta. A través de su encuentro transformador con el Papa y entre ellos, encuentran una nueva esperanza para nuestra casa común.

El cardenal Raniero Cantalamessa O.F.M, Predicador de la Casa Pontificia desde 1980, aparece en la película y ofrece una perspectiva única para entender las antiguas raíces franciscanas del mensaje de la Laudato Si'. El trailer y el film completo están disponibles en el canal de Youtube Originals. Se trata de la primera vez que una película con un Papa estará disponible de forma gratuita a través de un servicio de streaming.