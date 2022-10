Ataques de ansiedad, el S.O.S. que los jóvenes lanzan cada vez más

En México, el número de jóvenes entre 12 y 24 años con depresión y ansiedad es de aproximadamente 2.5 millones, son los principales padecimientos que enfrentan en diferentes etapas de su vida, de acuerdo con especialista de la UNAM.

Oscar Arturo tiene 19 años, es uno de los miles de jóvenes que viven en la Ciudad de México y a quien le diagnosticaron Ansiedad Generalizada en Depresión (AGD), que lo llevó a un intento fallido de quitarse la vida, esto a causa de la enfermedad que padece y le ocasiona indicios psicóticos, ansiedad y depresión.

“Varias veces pensé en quitarme la vida lejos de mi hogar que pareciera un accidente y que no fuera por un ataque depresivo. Siempre pensé en no involucrar a nadie más. Esta explosión que me lleva a intentar suicidarme fue que no quisiera hablarlo con los demás, a pesar de que yo me encontraba mal”, relató.

Anteriormente Óscar ya había recibido ayuda psicológica. Pero esta vez se sentía un poco más reprimido. “Cuando vuelvo a intentarlo y fallo, me pongo a pensar en mi mamá, en mis dos hermanos que no se merecían esto. Un día decidí hablar de mi situación con mi mamá, a quien le digo que necesito ayuda”, relata con tanta angustia que se le hace un nudo en la garganta.

Su madre lo llevó a la Clínica 13 del seguro, quienes lo canalizaron, a una clínica con especialidad en psiquiatría donde le dan el mismo diagnóstico que cuando era niño: AGD. Donde le recetan medicamento, pero él seguía presentando trastornos de ansiedad.

Su mamá al enterarse de la situación que vive su hijo buscó ayuda en todas partes. Pero las citas que le daban con el psiquiatra eran largas, de dos meses cada cita. “Salir de casa y dejar a mi hijo solo, era para mí un miedo. ¡Dios mío, que no lo encuentre sin vida! Era muy difícil para mí”, cuanta la madre entre sollozos.

Su madre al platicarle su caso a una señora de la tercera edad, quien acude a pláticas de tanatología en el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, le sugiere lleve a su hijo a una plática al organismo, ya que cuenta con psicólogos.

“El hablar de mi problema me afecta, me vuelvo a ver yo mismo desde arriba viendo hacia abajo y saber si va a doler, si va a ser rápido”. — Óscar Arturo

Ante su desesperación, la madre de Óscar acude al Consejo Ciudadano donde es recibida por Jesús Castillo, responsable de la sede en Azcapotzalco, quien la escuchó y le pide que lleve a su hijo al día siguiente. “No tengo palabras para agradecerle. El que me haya escuchado, me haya permitido desahogarme, de decirle todo sobre la situación que estoy viviendo con mi hijo”.

El chico acudió junto con su madre a una sesión del taller de ansiedad que se imparten en el Consejo Ciudadano. “A mi hijo le gusto tanto, el lugar genera mucha paz, mucha tranquilidad. Hablo con Jesús Castillo quien le dio una cita al día siguiente para recibir tratamiento psicológico”.

Consejo Ciudadano sede Azcapotzalco

Óscar tiene un mes asistiendo cada martes a los talleres que son impartidos por la psicóloga Andrea, quien lo escucha y le brindo ayuda.

“Empece a perder esta mentalidad de quererme suicidar y de seguir intentándolo. Al escuchar a las otras personas que acuden, oírles sobre el dolor que sufren por la perdida de un hijo, de un hermano o de algún familiar cercano. Me doy cuenta de que no quiero eso para mi mamá. Me doy cuenta de que no estoy solo, más gente pasa por esto. Me siento acompañado, no te critican, te escuchan, te dan apoyo. Me genera paz”, menciona muy efusivo.

Hoy en día Óscar ya no ha presentado crisis de ansiedad tan seguido, cuando llega a volver a sentirlos aplica las técnicas que le dio su psicóloga para controlar estos ataques.

Centro de Recuperación Emocional

En su primer año de servicio, la sede de Azcapotzalco del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia en la capital ha beneficiado, en promedio, 46 personas cada día, con atención jurídica, contención emocional o herramientas de autoayuda.

“Antes de 2018, el Consejo Ciudadano solo contaba con una sede, en la alcaldía Cuauhtémoc; desde entonces hemos abierto las de Iztapalapa, Azcapotzalco y Benito Juárez, para acercar los servicios de salud mental, acompañamiento legal y colaborar en el mejoramiento de la calidad de la ciudadanía”, resaltó Salvador Guerrero Chipres, presidente del Consejo Ciudadano.

Consejo Ciudadanos sede en Azcapotzalco

De acuerdo con los datos del organismo, desde el 2021, cuando se inauguró la casa ubicada en Morelos y Pavón número 33 en Azcapotzalco, a la fecha, han atendido a 11 mil 905 personas, de estas, 65% de las personas reportan planeación o tentativa de quitarse la vida tienen 25 años o menos.

La sede de Azcapotzalco cuenta con un Centro de Recuperación Emocional donde se ofrecen terapias gratuitas de hasta 12 sesiones. Además de la atención presencial, el organismo ofrece servicio 24/7 gratuito y confidencial en la Línea de Seguridad y el Chat de Confianza: 55 5533 5533.

