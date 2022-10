Familias son desalojadas por colapso del techo en un edificio departamental en la colonia Centro, CDMX

La mañana de este miércoles 6 de octubre, 10 familias fueron desalojadas de un edificio departamental en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, luego de que reportara el colapso del techo de este inmueble.

Debido al colapso del techo del edificio departamental, una persona resultó herida tras ser alcanzada por los escombros que le cayeron encima.

De acuerdo al testimonio de las familias afectadas, la preocupación inició el pasado martes por la noche debido a que el techo de dos departamentos estaba al borde del colapso.

Las familias afefectadas se encuentran afuera del edificio en respuesta a lo que les diga Protección Civil. Foto: Milenio

Se reportó que la persona lesionada, es un adulto mayor de aproximadamente 65 años, de edad.

“Vivimos desde hace 30 años cuando mi abuela estaba joven, mi mamá y yo nos criamos aquí. Hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta de las autoridades. Sí, ya pusieron cintas para que la gente no pase y no se genere un riesgo. Nos comentaron que la alcaldía nos podía apoyar con un refugio o albergue pero solamente era de una sola noche. Sin embargo, las familias afectadas decidimos no aceptar la ayuda debido en los sismos muchas personas se han metido a las casas para robar”. comentó César Sánchez, uno de los vecinos afectados.

