Cospedal cuestiona la "autenticidad e integridad" de sus audios con Villarejo y dice que "son irrelevantes"

La ex secretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal ha asegurado al juez del 'caso Villarejo' que existe una "imposibilidad manifiesta" de verificar y corroborar la "autenticidad e integridad" de los últimos audios en los que conversaba con el comisario jubilado sobre el supuesto espionaje al extesorero de la formación Luis Bárcenas.

En un escrito remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, al que ha tenido acceso Europa Press, la representación de la exministra incide en que no se puede comprobar si esos archivos son fiables en tanto que "no se dispone de las grabaciones originales". "Incluso aunque se requiriese a los medios digitales su aportación al procedimiento, resulta palmario que éstos no disponen de las fuentes originales de las grabaciones", sostiene.

En concreto, en esos audios publicados por 'El País' Cospedal pedía a Villarejo, en una conversación de enero de 2013, "parar" el asunto de "la libretita" de Bárcenas, expresando su preocupación por que los papeles del extesorero estuvieran en poder de periodistas.

El abogado de Cospedal sostiene que, aunque esas conversaciones "fueran verificables", se trata de audios "irrelevantes". "No solo porque son completamente ajenos al objeto de la presente pieza separada, sino porque no aportan ningún hecho nuevo no conocido por ese Juzgado a la hora de decretar el sobreseimiento provisional de mi representada, que ha sido confirmado por la Sala", aduce.

Es por eso que el letrado de la otrora secretaria general de los 'populares' se opone al recurso presentado por el PSOE, que pidió al instructor que investigase a Cospedal por la 'operación Kitchen' al considerar que exigía "información" y daba "directrices" de qué se debía hacer, participando "directamente" en el espionaje a Bárcenas.

Los socialistas presentaron ese escrito después de que el instructor rechazase el pasado 13 de septiembre la petición de PSOE y Podemos, a las que se adhirió la Fiscalía Anticorrupción, para reabrir 'Kitchen' en base a los nuevos audios. En concreto, solicitaron que imputase a la exministra por las conversaciones que habría mantenido con Villarejo.

"PARAR LA PUBLICACIÓN DE HECHOS FALSOS"

"La práctica totalidad de los cortes de audio aportados por el PSOE no guarda absolutamente ninguna relación, ni con el objeto de la presente pieza separada, ni con mi representada la señora Cospedal", insiste su representación, que asegura que "lo que se infiere" de esos extractos, de ser ciertos, es una "crítica" de la exdirigente hacia los medios de comunicación.

En concreto, explica, "ante la posible publicación de determinados hechos falsos, sin pruebas, causando con ello un grave daño al partido". "Haría un comentario genérico respecto de que 'sería mejor poderlo parar'. Es decir, que sería mejor poder parar la publicación en estos medios de comunicación de estos hechos falsos e injustificados", afirma.

Se trata de hechos, continúa, que solo corroboran que "que mantuvo conversaciones con el señor Villarejo con el exclusivo objeto de hablar de noticias de prensa (al igual que su marido Ignacio López de Hierro, de quien origina la relación con el Sr. Villarejo), y ello por las relaciones que este tenía con los medios de comunicación".

En su escrito, el abogado de Cospedal insiste en que esos audios no pueden ser "considerados como hechos nuevos a los efectos de reabrir la instrucción". "En el hipotético supuesto de ser ciertos (lo que no reconocemos), no se aprecia en ellos absolutamente ningún indicio de criminalidad que pueda justificar, siquiera mínimamente, una eventual revocación del sobreseimiento provisional firme", repite, cargando contra los "intereses espurios" de la acusación popular ejercida por los socialistas.