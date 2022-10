Errejón subraya que no tiene sentido aumentar un 26% el gasto militar pero negociará para mejorar los PGE

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado en los pasillos del Congreso en referencia a la polémica suscitada entre los socios de coalición, tras las críticas del portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, al PSOE por la subida que se acomete en materia de Defensa.

"¿Tiene sentido aumentar un 36% el gasto militar en España? No, porque no estamos en guerra", ha sostenido el diputado para indicar que este aspecto no es prioritario y demandar que ahora, lo lógico, es que se explique desde el Ejecutivo "qué hay que comprar y para qué".

Eso sí, ha precisado que las futuras cuentas públicas se negocian en su conjunto y lo fundamental, puestos en la "tesitura de elegir", es que se consigan los "mejores" presupuestos y que puedan salir adelante, donde lo esencial y necesario es un alto despliegue de gasto social para la ciudadanía.

Y para ello, ha relatado Errejón, el Gobierno tiene que "sentarse", "escuchar", "negociar" y "sacar adelante" buenas ideas, apuntando que Más País tiene la predisposición a ello porque sus propuestas no son partidistas.