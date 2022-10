FlixOlé combate los prejuicios contra el cine español con la campaña #EnInglésSíTeAtreves

MADRID, 5 (CulturaOcio)

Con motivo de la celebración del Día del Cine Español este jueves 6 de octubre, y con el objetivo de acabar con los prejuicios, tópicos y falsos mitos existentes en torno al cine español, FlixOlé ha lanzado la iniciativa #EnInglésSíTeAtreves. Una campaña en la que versiona en inglés los títulos de seis legendarias películas para demostrar lo estigmatizado que está el cine español. Además, el servicio de streaming anima a los usuarios a crear su propia versión inglesa de películas españolas. Las mejores propuestas obtendrán un año de suscripción gratuita a FlixOlé.

En el marco de esta campaña, que busca acabar con los prejuicios que arrastra el cine español y demostrar que las producciones del país no tienen nada que envidiar a las de otras industrias, desde el 3 al 9 de octubre las marquesinas, cines y kioscos de Madrid están presididas por carteles de seis clásicos del cine español pero que con el hashtag #EnInglésSíTeAtreves están reinventados desde una nueva y anglosajona perspectiva.

Así, en lugar de mostrar el póster original de la película, aparece una ilustración que da pistas sobre el nombre de la película, el cual tampoco es reconocible para el público a simple vista, ya que es una traducción abierta del título inicial al inglés. Cada uno de los carteles que componen la campaña incluye un código QR que, al escanearse, lleva a una página diseñada por FlixOlé con información sobre cada una de las películas.

Además, la iniciativa de FlixOlé invita a un doble juego. Por un lado, los amantes del cine español se entretendrán intentando averiguar a qué conocida película les suena el cartel; mientras que los más despistados descubrirán una imprescindible obra de nuestro cine. Y también desde la plataforma animan al público a participar con nuevos diseños y versiones anglosajonas de películas españolas. Los usuarios podrán compartir sus propuestas bajo el hashtag #EnInglésSíTeAtreves y aquellos que alumbren las respuestas más ingeniosas ganarán una suscripción gratuita de un año a la plataforma.

'HOLY INNOCENTS', 'THE CITY IS NOT FOR ME' O 'THE EXECUTIONER'

Así, por las pantallas digitales y vallas ubicadas en distintos puntos de la ciudad, y en cines de toda la comunidad, se han dejado ver curiosas y llamativas estampas de 'El verdugo' (Luis Gª Berlanga, 1963), rebautizada como 'The executioner'; la propuesta anglosajona de Paco Martínez Soria en 'La ciudad no es para mí' (Pedro Lazaga, 1966), traducida como 'The city is not for me'; 'Los santos inocentes' (Mario Camus, 1984), que lleva por título 'Holy Innocents'; 'The last couplet', la versión inglesa de 'El último cuplé' (Juan de Orduña, 1957); 'Fool in a boat' como adaptación de 'Cateto a babor' (Ramón Fernández, 1969); y la quincallera 'Navajeros' (Eloy de la Iglesia, 1980), reinterpretada como 'Knives Guys'.

"Desde FlixOlé queremos visibilizar la calidad, variedad y riqueza que tiene el cine español. Queremos que la sociedad se atreva a descubrirlo... o redescubrirlo", explica el responsable de Marketing de la plataforma, Miguel López. La campaña responde al empeño de la plataforma de vídeo bajo demanda (VOD) de poner en valor el patrimonio audiovisual español. Y es que, de los más de 3.500 títulos que componen el catálogo, la colección de películas producidas en España ocupa el mayor porcentaje del listado.

Pero además de abarcar los principales hitos cinematográficos del país, en FlixOlé se puede encontrar buena parte de la filmografía de directores como Edgar Neville, Víctor Erice, José Luis Garci, Juan A. Bardem, Luis Buñuel, Luis García Berlanga, Carlos Saura o Mariano Ozores. También de nombres más contemporáneos como, Julio Medem, Icíar Bollaín, Álex de la Iglesia, Daniel Sánchez Arévalo, Fernando León de Aranoa, Gracia Querejeta o Alejandro Amenábar.