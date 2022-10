Fútbol/Liga Pellegrini: "Nunca salimos a empatar, si ganamos damos un paso importante para la clasificación"

SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)

"Es un partido importante, pero no es decisivo porque la matemática dice que no clasifica a ninguno de los equipos. Somos dos equipos importantes y vamos a intentar ganarlo desde el primer minuto. Ganar serían tres puntos importantes que, si no al cien por cien, nos dejarían bastante cerca de la clasificación", dijo en rueda de prensa junto a Luiz Felipe.

En este sentido, el técnico verdiblanco indicó que su equipo siempre busca el triunfo. "Nunca salimos a empatar. Vamos a salir a ganar desde el primer minuto. No salimos ni con la intención ni con las ganas de buscar un punto. Si ganamos, damos un paso importante para la clasificación", recalcó.

Pellegrini informó de que el equipo "llega bien" físicamente, que cuenta con "todos los jugadores disponibles" y que el centrocampista franco-argelino Nabil Fekir, quien disputó 45 minutos "por indicación médica" el pasado fin de semana en Balaídos, "no tiene ningún problema" para jugar este jueves en Roma.

Respecto a su relación con el entrenador portugués de la Roma, José Mourinho, señaló que tiene una "correcta relación" después de su cruce de declaraciones en el pasado, y que "cada uno es dueño de sus palabras". "¿Dybala? Es un jugador de los tantos importantes que tiene la Roma. El club ha invertido mucho dinero en hacer un equipo competitivo", indicó.

Por su parte, el italo-brasileño Luiz Felipe declaró que cualquier jugador es "sueña" con disputar un encuentro ante 60.000 espectadores. "Estamos acostumbrados a jugar delante de 55.000 espectadores. Lo que cuenta es nuestra actitud, cómo salimos al campo. Esta ciudad y la Lazio siempre estarán en mi corazón. He ganado títulos y ahora estoy con el Betis y lo voy a dar todo. Mourinho ha cambiado la mentalidad y el trabajo de un club como la Roma que hacía mucho que no ganaba nada", destacó.