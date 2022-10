Jaime Rosales estrena 'Girasoles silvestres': "Es mejor ser hoy mujer, homosexual o minoría racial que hace 30 años"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

"La sociedad de los últimos 30 años ha ido mejorando, tanto lo material como lo social. Hoy en día ser mujer, homosexual o una minoría racial es mejor que hace 30 años. Pero la percepción es que no es así y se produce una queja: eso para mí es una neurosis", ha señalado el cineasta en una entrevista con Europa Press.

Para Rosales, esto genera que las personas "se sientan fatal y piensen que mañana va a acabar el mundo", frente a una visión "optimista". "Hay muchos problemas que se tienen que seguir resolviendo, pero esa percepción no se corresponde con la realidad y los medios contribuyen a ello, porque solo dan voz a los que dicen que todo va mal", ha lamentado.

'Girasoles silvestres' cuenta tres relaciones distintas de Julia (Anna Castillo), una madre joven a cargo de dos hijos que además tiene dificultades para labrarse un futuro profesional. Esas relaciones han sido usadas como ejemplo de 'masculinidad tóxica', un término que el realizador rechaza.

"No me gusta esa etiqueta, porque lo tóxico es algo que mata. Yo hablo de hombres, mujeres y sus relaciones", ha señalado Rosales, quien además reconoce que en la película hay "algo de ascensor social", lo que no le "parece mal". "Es bueno que sea así, se retratan diferentes momentos de una persona y eso es natural", ha explicado.

Mientras, Castillo afirma que la "toxicidad masculina" no depende de clases sociales. "Da igual de la clase que seas, lo importante tiene que ver con las ganas de deconstruirte y bajarte de ese privilegio a nivel masculino: si sabes que hay comportamientos que están mal, aunque estén normalizados, debes hacerte cargo de ello", ha remarcado la actriz protagonista.

Castillo sí entiende que los jóvenes "tienen motivos para quejarse" debido a la actual precariedad social y laboral. "No tengo la información suficiente como para saber qué es lo que hay que pedirle a los políticos para que esto no sea así, pero que la situación de los jóvenes es devastadora, desde luego", ha lamentado.

"Se pueden quejar todo lo que quieran. Que no puedan independizarse hasta los 25 años, que comprarse una casa sea algo impensable...son situaciones muy complicadas y además es una generación a la que han contado que si se estudia y se tiene formación, se conseguirá lo que uno quiera. Y es todo mentira", ha remarcado.

La actriz ha reconocido que para preparar su papel ha tenido "referentes claros" de amigas suyas. "Julia también es todas las madres de mis amigas, que han tenido que hacerse cargo de todo, del bienestar común, dejando de lado sus deseos para anteponer la felicidad de la gente que le rodea. A esa mujer no se le da las mismas oportunidades que a su pareja", ha concluido.