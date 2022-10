Cierra Junta de Conciliación CDMX: Apuestan por ‘abrazos’ entre jefes y empleados

Desde el lunes 3 de octubre cerró la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México (CDMX) y procedió la implementación del nuevo modelo para resolver los conflictos laborales, una apuesta desde el gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador para solucionar los asuntos a través de acuerdos entre empleadores y empleados.

Luisa Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, explicó en conferencia conjunta con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, que la CDMX era una de las entidades que faltaban por sumarse a la nueva reforma laboral.

Debido a que quedará sin efectos el esquema anterior, en la capital del país habrá un Centro de Conciliación Laboral ubicado en Doctor Andrade 45, colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc, en donde el objetivo será que se resuelvan los conflictos antes de llegar a tribunales, en un plazo no mayor a 45 días.

De no resolverse en ese lugar, habrá 10 tribunales laborales para atender las demandas no lleguen a un acuerdo, sin embargo, el plazo que se dará ahí para la solución será de seis meses.

De acuerdo con Luisa Alcalde, el modelo ha funcionado en las entidades en donde ya se implementó y cuatro de cinco conflictos se resuelven en el Centro de Conciliación.

Rezago en Junta de Conciliación

El principal motivo que impulsó la creación de un nuevo modelo para la resolución de conflictos laborales fue el rezago que hay en la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México.

Según autoridades hay 140 mil asuntos que no han sido atendidos. Aclararon que la Junta no desaparecerá hasta que dé resolutivo a todos ellos, que prevén que se desahoguen en alrededor de tres años. En tanto, explicaron que hay casos que no se han resuelto y llevan en la Junta más de 15 años.

Sobre los trabajadores de la Junta de Conciliación que serían despedidos tras la desaparición de la misma, refirieron que habría oportunidad de incorporarse al Centro o a los tribunales a través de concursos para obtener las plazas.

Cabe destacar que, en tres días que lleva en operación, en el Centro de Conciliación se han recibido mil 154 casos, la mayoría por despidos injustificados.

