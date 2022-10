Pentatlón moderno tras los pasos de Guerrero Ninja Americano

La salvación del pentatlón moderno como deporte olímpico podría estar llena de obstáculos. Columpios de anillos, laberintos de cuerdas, vigas de equilibrio y muros irregulares.

Al mejor estilo del programa televisivo “Guerrero Ninja Americano”.

Imagínese una competencia de ese programa en el Coliseo de Los Ángeles durante los Juegos Olímpicos de 2028. Algo así podría rescatar un deporte que se encuentra en una encrucijada.

En su versión actual, el pentatlón moderno, que forma parte del programa olímpico desde hace más de 100 años, sería eliminado tras la justa de 2024 en París.

El deporte incluye cinco disciplinas: esgrima, natación, saltos ecuestres, tiro con láser y una carrera a campo traviesa. El problema lo representa el salto ecuestre, pues durante los Juegos Olímpicos de Tokio de 2021 circuló un video en el que una entrenadora alemana golpeaba a un caballo que no cooperaba durante las competencias femeninas.

Una alternativa que se contempla sería reemplazar la prueba ecuestre con una carrera con obstáculos.

Todavía se puede proponer un cambio de ese tipo a tiempo para las justas de 2028. Primero, no obstante, debería ser aprobado por el Comité Olímpico Internacional.

Para algunos, la prueba con obstáculos es la solución ideal, una forma de modernizar el deporte y de captar audiencias más jóvenes, como quiere el COI.

Para otros, el cambio desnaturalizaría una disciplina muy asociada con los caballos.

Habría que actuar pronto. En noviembre tendrá lugar el congreso del pentatlón moderno y cualquier cambio tendría que ser decidido allí, para poder plantearlo al COI con suficiente tiempo como para que considere la propuesta.

“No nos gustan los cambios. Pero podríamos adaptarnos”, dijo la competidora guatemalteca Sophia Hernández. “Hay que mirar hacia adelante. No queremos quedar afuera de los Juegos Olímpicos”.

El pentatlón moderno se incorporó a la justa olímpica en los juegos de 1912 en Estocolmo. Pero es un deporte que se remonta a la 18va olimpiada, del 708 antes de Cristo. Por entonces combinaba carrera, saltos, jabalina, disco y lucha. Su vencedor era proclamado ganador de los juegos.

Con el correr de los siglos, el deporte fue cambiando. En la era moderna, el tiro con pistola fue reemplazado en 2012 por la disciplina láser run, en la que cada 800 metros se realiza una tanda de disparos con pistolas láser.

Bajo presión para eliminar el salto ecuestre, se consideraron varias alternativas, incluidas carreras de drones y malabarismos. Pero al final se optó por la carrera con obstáculos, una decisión inspirada en el programa “Guerrero Ninja Americano”.

Se descartaron pruebas en las que los deportistas corren peligro de lesionarse, pero los retos atléticos son los mismos.

La carrera con obstáculos, por otro lado, se presta para ofrecer paisajes hermosos, otro elemento que puede incidir en la decisión final.

Se están haciendo ensayos. El mes pasado, en Lignano Sabbiadoro (Italia), 122 pentatletas de 21 países participaron en una corrida con 10 obstáculos, incluidos varios muros que había que escalar, y columpios.

“Fue un buen reto”, dijo el adolescente canadiense Connor Chow, que ganó el oro. “Algunos obstáculos metieron un poco de miedo al principio, pero lo disfrutamos”.

El pentatlón moderno, el boxeo y el levantamiento de pesas quedaron afuera de la lista preliminar de deportes para los juegos de 2028, aunque los tres pueden pedir su reincorporación en un congreso del COI en 2023.

Hay quienes no se resignan a que se elimine la prueba ecuestre del pentatlón moderno, incluido el actual campeón olímpico, el británico Joe Choon, quien envió un email a The Associated Press diciendo que sería algo “devastador para el deporte”.

“No tengo problema con que la carrera con obstáculos sea admitida como un deporte independiente”, señaló. Pero incorporarla al pentatlón moderno, agregó, “arruinaría nuestro deporte”.

“Creo que la carrera con obstáculos fue elegida en un proceso muy turbio”.

El egipcio Yasser Hefny, un pentatleta retirado, dice que el pentalón moderno no puede darse el lujo de quedar afuera de los Juegos Olímpicos, porque peligraría su existencia.

“No podemos ser egoístas”, afirmó.

Los problemas del pentatlón moderno surgieron cuando circuló un video en el que la entrenadora alemana Kim Raisner fue vista golpeando al caballo Saint Boy porque se negaba a cooperar en la prueba de saltos. Esto le costó la posibilidad de ganar la medalla de oro a la alemana Annika Schleu.

Los pentatletas usan caballos que nunca habían montado y es vital entablar rápidamente una relación con el animal. Saint Boy ya se había negado a saltar con otro jinete durante la competencia.

“Este es un evento imprevisible”, dijo Hernández. “Los mejores deportistas a veces reciben los peores caballos y son eliminados. Cuatro años de preparación terminan en nada en un segundo. No me parece justo”.

Algunos aducen que es absurdo reemplazar el salto ecuestre con una carrera con obstáculos.

“En el salto ecuestre, hay que desarrollar una relación con el animal. Es algo que requiere aptitudes muy distintas a las de cualquier otro deporte olímpico”, afirmó Choong. “Sin eso, perdemos algo que es único en nuestro deporte, así como la tradición y la historia, y corremos peligro de parecernos a otros deportes multidisciplinarios como el triatlón”.