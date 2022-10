Portaltic.-CD Projekt Red anuncia la secuela de Cyberpunk 2077 y cinco nuevos juegos del universo de The Witcher

MADRID, 5 (Portaltic/EP)

La desarrolladora polaca ha compartido una hoja de ruta en la que vienen detallados sus planes e indica algunas cifras destacadas con respecto a sus videojuegos. Entre ellas los más de 65 millones de copias que ha vendido de los títulos The Witcher, The Witcher 2: Assasins of Kings y The Witcher 3: Wild Hunt.

En torno a Cyberpunk 2077, que se lanzó originalmente en diciembre de 2020, cuando llegó a PC, Google Stadia, Xbox One y PlayStation 4 (PS4), ha puntualizado que se han vendido más de 20 millones de copias en todo el mundo desde su lanzamiento.

Con ello, CD Projekt Red ha mostrado cuáles son sus estrategias a corto plazo, como la ampliación de franquicias duraderas o la introducción de nuevas experiencias multijugador en la mayoría de sus nuevos juegos "para enriquecer la experiencia de un solo jugador".

Esto lo adelantó a finales de noviembre del año pasado, cuando dijo que esperaba hacer llegar el modo multijugador a Cyberpunk y The Witcher "gradualmente". Por otra parte, ha indicado que planea asociaciones con socios externos y expandirse tanto a la televisión como al cine.

En relación a la primera de estas dos grandes franquicias, Cyberpunk, ha destacado que ya está en la fase final de producción de una expansión basada en su historia, "que ha desarrollado un equipo formado por más de 350 profesionales".

Aunque no ha dado más detalles sobre este trabajo, ha adelantado que su nombre en clave es Project Orion y que "demostrará todo el poder y potencial del universo Cyberpunk".

Por otra parte, ha hecho mención a sus planes con respecto a The Witcher, que previsiblemente contará con cinco nuevos títulos. En primer lugar Project Sirius es el nombre con el que internamente se conoce a esta "versión innovadora" del universo del videojuego, que contará una historia dirigida tanto a los seguidores como a nuevas audiencias.

Este proyecto se encuentra en una etapa de preproducción y lo está desarrollando un equipo de 60 personas pertenecientes al estudio independiente The Molasses Flood con el apoyo de la compañía polaca.

Project Canis Majoris, por otra parte, es un juego de rol de mundo abierto para un único jugador que va a desarrollar un estudio de terceros dirigidos por antiguos trabajadores de esta serie de videojuegos.

El último proyecto relacionado con The Witcher es Project Polaris, nombre interno de la primera entrega de una nueva trilogía de rol de mundo abierto basado en la historia de The Witcher 3: Wild Hunt. También en preproducción, la desarrolladora espera que entre el lanzamiento del primer juego y la presentación oficial del último de esta serie no pasen más de seis años.

Finalmente, el estudio ha anticipado que está trabajando en una nueva IP, una franquicia distinta e independiente a las dos anteriores y que recibe el nombre de Project Hadar. En fase de desarrollo interno desde finales de 2021, actualmente está en una fase conceptual.

Cabe recordar que CD Projekt anunció hace un mes que la primera expansión de Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, llegará a consolas de nueva generación (PlayStation 5 y Xbox Series X y S) y PC a lo largo de 2023.