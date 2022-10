Viaja en cohete Space-X primera mujer nativa estadounidense al espacio

Este miércoles 5 de octubre, la comandante Nicole Aunapu Mann, se convirtió en la primera mujer nativa estadounidense en viajar al espacio exterior.

A bordo de la nave Endurance acoplada al cohete viajan dos astronautas de la agencia espacial estadounidense, entre ellos, Nicole Aunapu Mann, la primera mujer nativa estadounidense, el piloto Josh Cassasa, Anna Kikina, de la agencia espacial rusa, y Koichi Wakata, de Japón.

Nicole Aunapu Mann Durante su preparación para ir al espacio.

El cohete Falcon 9 de la misión Crew-5, despegó este miércoles de la plataforma 39A del Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, Florida a las 12:00 horas.

Esta es la quinta misión de rotación de la tripulación con astronautas que utilizan la nave espacial SpaceX Dragon en un cohete Falcon 9 al laboratorio en órbita como parte del Programa de tripulación comercial de la agencia.

Fue en el año de 2013 cuando la NASA, seleccionó a Nicole Aunapu como astronauta, entre más de 6 mil postulantes.

¿Quién es Nicole Aunapu Mann?

Nicole Aunapu Mann

Es una mujer nativa de California con una Licenciatura en Ciencias en Ingeniería Mecánica y una Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecánica.

También es teniente coronel del Cuerpo de Marines de los EU, se graduó de la Academia Naval de los EU en 1999 antes de obtener un título en ingeniería mecánica en la Universidad de Stanford en 2001.

Luego sirvió en dos giras de combate, volando 47 misiones de combate en F/A-18 ( un avión de combate estadounidense) como piloto de combate en Irak y Afganistán. Tiene más de 2 mi 500 horas de vuelo en 25 tipos de aviones y 200 aterrizajes en portaaviones.

Nicole Aunapu Mann como piloto de combate en Irak y Afganistán.

En 2013, fue una de las ocho candidatas seleccionadas entre más de 6 mil 300 postulantes para entrenarse como astronauta para la NASA, y la agencia anunció más tarde que Mann podría ser una de las primeras astronautas enviadas a una misión a Marte.

Una de las cosas a destacar de Mann es que este miércoles 5 de octubre de 2022, se convirtió en la primera mujer nativa americana en viajar al espacio; está inscrita en Wailacki de las tribus indias de Round Valley en el norte de California.

“No me di cuenta de eso hasta un poco más tarde en la vida cuando era una niña que crecía en el norte de California. Ciertamente estaba interesada en las matemáticas y la ciencia, pero realmente no me di cuenta de que ser astronauta estaba en el ámbito de la posibilidad. Así que no fue hasta que estaba pilotando jets en el Cuerpo de Marines, mirando mis futuras opciones de carrera, que empecé a considerar la posibilidad de convertirme en piloto de pruebas y, a partir de ahí, en astronauta. Me tomó un poco de tiempo entenderlo todo”, comentó en una entrevista para un medio estadounidense.