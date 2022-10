Annie Ernaux, Premio Nobel de Literatura 2022: "No termino de ver que ahora esa etiqueta siempre me acompañe"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La escritora francesa ha relatado que cuando se ha enterado de la noticia estaba en su casa en la cocina y ha revelado que "no quería el Nobel" porque ahora el premio acompañará a su nombre. "Cuando me he enterado no me imaginaba las consecuencias del Premio. No termino de ver que ahora esa etiqueta siempre me acompañe", ha señalado.

Durante su intervención, Annie Ernaux ha ensalzado al movimiento feminista y ha sostenido que luchará por los derechos de la mujer "hasta el último suspiro". "Mis obras, por ejemplo, son libros para que las mujeres puedan decidir si quieren ser madre o no, que es un derecho fundamental. No me parece que nosotras, las mujeres, hubiésemos llegado a ser iguales en libertad y en poder a los hombres, siempre existe esta dominación", ha pronunciado.

La escritora ha tenido palabras de agradecimiento al público español y ha destacado que es consciente de que muchas jóvenes leen sus libros. "Yo también cuando tenía 20 años quería leer textos que pudieran resonar en mi vida y que pudieran aportarme algo, aunque no tuviese mucha información sobre un asunto", ha valorado.

Asimismo, ha sido preguntada por la situación en Irán, sobre la cual se ha mostrado "totalmente a favor de que las mujeres se rebelen contra este constreñimiento absoluto" que es el uso obligatorio del velo, al tiempo que precisó que "aboga por la libertad de llevar el velo en Francia". "En Francia, no es el mismo contexto, nadie constriñe es una elección. No querer reconocer esta elección es un error en Francia", ha sentenciado.

La autora de 82 años, que se ha convertido en la 17ª mujer en ganar el Nobel, ha sido premiada por "el coraje y la agudeza clínica con la que descubre las raíces, las distancias y las limitaciones colectivas de la memoria personal", tal y como afirmó el jurado del Nobel.