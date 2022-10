Baloncesto.-Crónica del Real Madrid: 68-71

El Real Madrid suda su primera victoria europea

El conjunto madridista se estrena en la Euroliga batiendo 68-71 a un combativo Panathinaikos

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El Real Madrid estrenó este jueves su casillero de victorias en la Fase Regular de la Euroliga 2022-2023 después de imponerse por 68-71 en el OAKA al Panathinaikos griego, un rival que le llevó a su terreno y que le hizo sudar un triunfo que no se decidió hasta el final.

Le costó un mundo al conjunto madridista asaltar la cancha ateniense. Ante un 'PAO' aguerrido y combativo, no fue hasta el último minuto cuando pudo respirar tras un triple a tabla de Sergio Llull que acabó por desatascar para los suyos un choque muy físico, donde perdió demasiados balones (19), pero donde se sostuvo también por su buena actitud defensiva, con un Walter Tavares que fue su mejor hombre (14 puntos, 6 rebotes y 4 tapones).

El partido que abrió la temporada en la máxima competición continental comenzó con un ritmo muy alto y con el Real Madrid sin base, con Gaby Deck tomando esa responsabilidad. Los errores primaban por encima de los aciertos, lo que favorecía a los locales, combativos desde el salto inicial, aunque no permitía despegues en el marcador.

Sin embargo, la entrada de Mario Hezonja dio el primer golpe de timón en el encuentro. El croata firmó ocho puntos repletos de clase, con los dos únicos triples visitantes de la primera mitad, y los de Chus Mateo se despegaron. Dentro de la electricidad del choque, no les duró demasiado la alegría porque el 'PAO', con Bochoridis y Andrews, replicaron para volver a apretar el marcador al término del primer cuarto (22-23).

El conjunto ateniense aprovechó la inercia de su buen final de los primeros diez minutos para recuperar la delantera en el partido. El diez veces campeón de Europa sufría para desarmar la agresiva defensa local, pero encontró en Deck y su capacidad en el poste bajo para retomar el mando, pero no para mejorar el juego ofensivo de los suyos.

Derrick Williams lideró el nuevo arreón del Panathinaikos, pero el octavo punto de Tavares permitió a los visitantes irse al descanso con una escasa ventaja en el electrónico y con los debes de las pérdidas (6) y del triple (2/10) como aspectos a mejorar.

MUSA APARECE, LLULL SENTENCIA

Pero el primer punto no sólo no lo solucionó sino que además lo empeoró, una situación que no fue capaz de aprovechar el hexacampeón de Europa, muy fuerte en defensa y funcionando a rachas en ataque. Dentro de un inicio muy trabado, un triple de Musa dio oxígeno (41-45), poco porque el 'PAO' se rehizo con un 7-0 (48-45). La aparición de Causeur fue clave en el tramo final de un pobre tercer periodo (14-16) para que los madridistas llegasen a los diez minutos finales todavía por delante (51-54).

Ahí, llegó una buena racha del conjunto visitante. Los triples consecutivos de Causeur y Llull le dieron una buena ventaja (55-62) que, fiel al guión del partido, no le duró demasiado porque los locales volvieron a aferrarse a su defensa.

Las cuartas faltas de Tavares y Causeur llegaron en el peor momento con un Panathinaikos que replicó con dos triples seguidos de Paris Lee para voltear el marcador una vez más con un parcial de 8-0. El Real Madrid mantuvo la calma, apretó atrás y se agarró a Musa, que con seis puntos consecutivos le mantuvo por delante (65-68). Las pérdidas le volvieron a impedir 'matar' el choque hasta que llegó el triple definitivo de Llull que acabó con la resistencia del equipo griego.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: PANATHINAIKOS, 68 - REAL MADRID, 71 (37-38, al descanso).

--EQUIPOS.

PANATHINAIKOS: Lee (12), Grigonis (5), G.Kalaitzakis (2), Williams (15) y Papagiannis (6) --quinteto inicial-- Ponitka (5), Gudaitis (10), Andrews (8), Bochoridis (5) y P.Kalaitzakis (-).

REAL MADRID: Deck (9), Causeur (8), Musa (13), Yabusele (6) y Tavares (14) --quinteto inicial-- Rodríguez (2), Llull (6), Poirier (3), Hezonja (8) y Cornelie (2).

--PARCIALES: 22-23, 15-15, 14-16 y 17-17.

--ÁRBITROS: Boltauzer, Paternico y Mogulkoc. Sin eliminados.

--PABELLÓN: OAKA.