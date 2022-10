El Barça cierra el curso con 98 millones de beneficio y prevé 1.255 millones de presupuesto en la 2022/23

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

El FC Barcelona ha presentado este jueves el cierre económico de la pasada campaña, con un beneficio de 98 millones de euros, y el presupuesto para la temporada 2022/23, que prevé 1.255 millones, lo que supone un récord histórico en facturación para el conjunto azulgrana.

Una presentación en la que el vicepresidente económico Eduard Romeu ha detallado las cifras de una temporada marcada por "el esfuerzo en la recuperación de los ingresos". De este modo, los de explotación en la 2021/22 han sido de 1.017 millones de euros, con unos gastos de 856 millones.

El ejercicio ha estado marcado por la venta del 10 por ciento de los derechos de televisión derivados de los partidos de LaLiga del primero equipo de fútbol masculino. Este último punto ha reportado unos ingresos brutos de 266 millones de euros no previstos inicialmente en el presupuesto, aprobados en la Asamblea del pasado 16 de junio de 2022.

Sin el efecto de esta venta extraordinaria, han logrado 750 millones de euros en el resto de ingresos de explotación, muy cerca del objetivo presupuestario y superando en 119 millones de euros el resultado del ejercicio anterior, gracias a la recuperación gradual derivada del fin de la pandemia de la Covid-19.

Entre los ingresos, también cabe destacar que ha habido un aumento de un 415 por ciento en los ingresos provenientes de la explotación del estadio y el resto de instalaciones, que han situado la temporada 2021/22 en el camino de la recuperación de ingresos previos a la pandemia (131 millones de euros), dejando atrás un año 2020/21 sin público.

Por el contrario, en el apartado de Media, los ingresos han disminuido un 11 por ciento debido a la eliminación del primer equipo masculino de la Liga de Campeones, que provocó menos ingresos relacionados con las rondas clasificatorias de esta competición y, por otra parte, por el efecto del aplazamiento de las competiciones durante el verano 2020, lo que desvirtúa su análisis comparativo respecto al ejercicio anterior.

"El impacto de la eliminación en octavos, y no poder proseguir en la 'Europa League', supuso 12 millones de euros menos de lo previsto. En LaLiga normalmente presupuestamos ser campeones, con lo que comportan los bonus adicionales. El impacto no se iría bastante lejos de lo de la temporada pasada", zanjó.

LA MASA SALARIAL SE REDUCE UNOS 100 MILLONES

En cuanto a los gastos de explotación (856 millones de euros), 72 están por encima del importe presupuestado debido al "esfuerzo realizado durante el mercado de invierno para la mejora de la plantilla del primer equipo". Sin embargo, han mantenido la masa salarial deportiva a 518 millones de euros, 99 millones por debajo del coste del ejercicio anterior.

"El desequilibrio es la masa salarial deportiva. Hay una serie de circunstancias que tienen un coste muy importante y entre esta temporada y la que viene desaparecen. Paralelamente trabajamos con el incremento de ingresos, vamos más lentos de que nos gustaría, pero los incumplimientos a veces no son solo con el mundo financiero. Es importante recuperar la confianza de los 'sponsors'", añadió el vicepresidente económico.

Precisamente, el vencimiento de algunos contratos facilitará la economía de la institución 'culé'. "500 millones sería la cifra ideal, 420 para el primer equipo y 80 fútbol fase. Lo que nos permitiría ser competitivos y optar a todas las competiciones. Esa cifra la alcanzaremos en 2024/25", añadió.

EL PRESUPUESTO PARA LA 2022/23 PREVÉ 1.255 MILLONES DE INGRESOS

Eduard Romeu también ha presentado el presupuesto del ejercicio 2022/23 que se llevará a aprobación a la Asamblea del próximo domingo, así como las dos operaciones extraordinarias firmadas durante el verano de 2022, ya aprobadas, que serán objeto de ratificación por votación específica por parte de los socios compromisarios.

"Hemos pasado de estar en UCI a planta. Alguna vez tienes que hacer tratamientos al salir del hospital. Tenemos que ser rigurosos porque hay trabajo por hacer. Los números son fríos, pero son caprichosos, siempre vuelven por mucho que los interpretes. El número no dice la estructura, llegas y no tienes dinero para pagar nóminas, no es lo mismo que tener una estructura de gasto a largo plazo que te permita ganar tiempo", apuntó Romeu.

El presupuesto incluye unos ingresos de explotación de 1.255 millones de euros, lo que supone el récord histórico en facturación del club gracias a la venta del 15 por ciento de los derechos de televisión de la Liga relativos al primer equipo masculino de fútbol por importe de 400 millones de euros.

Sin tener en cuenta este efecto extraordinario, prevén mejorar el resto de sus ingresos en 105 millones respecto al ejercicio 2021/22, gracias a "la mejora" de sus contratos de patrocinio, especialmente en el acuerdo firmado con Spotify, en el plan estratégico de crecimiento del negocio de 'merchandising' y también gracias a la recuperación total de los ingresos relacionados con el estadio.

En el apartado de gastos de explotación, el Barça ha llevado a cabo un esfuerzo "significativo" en fichajes durante este mercado de traspasos de verano. "El Club trabaja en la contención de la masa salarial deportiva para las próximas temporadas como uno de los pilares más importantes del mandato", zanjaron.

Por último, preguntado por un posible retorno de Leo Messi, que pudiese condicionar estos números, Eduard Romeu fue claro. "No me pertoca a mí, es un tema de la dirección deportiva, si lo considera nosotros nos pondremos a trabajar para el objetivo. Messi es una ctivo del Barça y tiene las puertas abiertas", sentenció.