Estados La cineasta polaca Agnieszka Holland recibirá el premio Mikeldi de Honor en Zinebi

BILBAO, 6 (EUROPA PRESS)

El festival organizado por el Ayuntamiento de Bilbao ha destacado que Agnieszka Holland es una autora con una obra "prolífica, rica y heterogénea", que creció en el seno de una familia de intelectuales de orígenes judíos, por vía paterna, y católicos, por parte de su madre.

Estudió en la Academia de Cine y Televisión (FAMU) de la extinta Checoslovaquia, donde participó en las huelgas estudiantiles de la Primavera de Praga en 1968 antes de graduarse en 1971. A su regreso, se hizo un hueco en la dirección de películas para la televisión pública TVP y fue ayudante de dirección de Krzysztof Zanussi.

Junto a compañeros de generación como Krzysztof Kieslowski o Janus Kijowski fue una de las fundadoras del movimiento del 'Cine de la inquietud moral' de finales de los setenta y principios de los ochenta.

Entre sus aportaciones, se encuentran películas como 'Actores provinciales' (Aktorzy prowincjonalni, 1978), premiada en Cannes, y la película que se proyectará en la próxima edición de Zinebi, 'Una mujer solitaria' (Kobieta samotna, 1981), cuya exhibición en Polonia no fue permitida hasta seis años después.

CINEASTA INTERNACIONAL

Holland tuvo que exiliarse de su país durante la década de los ochenta. No obstante, han explicado desde Zinebi, Polonia estuvo presente en muchas de las películas que rodó a lo largo de su "exitosa" carrera internacional, que incluye tres nominaciones a los Oscar y títulos como 'Amarga cosecha' (Bittere Ernte, 1985), 'Conspiración para matar a un cura' (To Kill a Priest, 1988), 'Europa, Europa' (1990), 'Olivier, Olivier' (1992) o 'Vidas al límite' (Total Eclipse, 1995).

Tras esta última, inició una "prolongada y fructífera" relación con la industria cinematográfica estadounidense, con largometrajes como 'Washington Square' (1997), 'El tercer milagro' (The Third Miracle, 1999) o 'Copying Beethoven' (2006), y episodios para series de televisión como 'The Wire' (en 2004, 2006 y 2008), 'The Killing' (2011-2012), 'House of Cards' (en 2015 y 2017), 'The Affair' (2017) o 'The First' (2018).

Actualmente ocupa el cargo de presidenta de la Academia de Cine Europeo (EFA) y, tras haber compaginado proyectos de películas y series en su Polonia natal, República Checa y Estados Unidos, prepara su próximo proyecto, provisionalmente titulado 'Kafka'.

ENCUENTRO CON EL PÚBLICO

Como homenaje a la cineasta reconocida con el Mikeldi de Honor, Zinebi 64 celebrará un encuentro de Agnieszka Holland con el público, en una sesión en la que también se proyectará su película 'Una mujer solitaria'.

Holland recogerá el trofeo Mikeldi de Honor en el Teatro Arriaga el día 11 de noviembre durante la inauguración de la 64ª edición de Zinebi.