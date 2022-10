Fórmula 1/GP (Previa) Verstappen (Red Bull) quiere sentenciar el título en el regreso de Suzuka

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El piloto neerlandés de Fórmula 1 Max Verstappen (Red Bull) tiene en el Gran Premio de Japón, decimoctava prueba del calendario, sobre el trazado de Suzuka y que regresa al Mundial tras dos años de parón por la pandemia, una nueva oportunidad, esta vez más favorable que en Singapur, de proclamarse campeón y alzar su segundo título consecutivo.

Su amplio colchón sobre el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), le permitió darse la licencia de ser séptimo en Marina Bay el pasado fin de semana -la primera carrera que no ganaba desde el parón veraniego- y seguir aventajando al piloto de la 'Scuderia' en 104 puntos. Esto posibilita que un triunfo y el punto de bonificación de la vuelta rápida sobre el circuito de Suzuka sean suficientes para hacerse con el título.

Y no es algo complicado, teniendo en cuenta que sería la decimosegunda vez que el de Hasselt descorche el champán en lo más alto del podio en 18 carreras. Un dominio absoluto que le otorgó, hace ya algunas fechas la condición de campeón prematuro que ahora debe confirmar. Su superioridad, al menos esta temporada, ya está aceptada dentro del 'paddock', que solo podía mirar y esperar hasta que llegara la segunda corona del neerlandés en una temporada con más igualdad, que en la práctica no ha sido tal.

En el caso de que 'Mad Max' no logre la victoria este domingo, lo que necesitaría para afrontar las últimas cuatro carreras ya con el título bajo el brazo es sumar ocho puntos más que el monegasco y seis más que su compañero en Red Bull, Sergio Pérez. Es decir, si el neerlandés, por ejemplo, cerrara el podio, su título requeriría de un séptimo puesto de Leclerc.

No obstante, Verstappen es consciente de que necesitará "un fin de semana perfecto" en Japón para hacerse con el botín. "Realmente no cambia nada (poder ser campeón en Suzuka); necesito un fin de semana perfecto para poder alzarme con el título aquí, pero, para ser honesto, realmente no estoy pensando demasiado en eso", confesó desde el trazado nipón, un circuito que le trae buenos recuerdos.

El neerlandés se subió por primera vez de manera oficial a un Fórmula 1 en Japón. El 3 de octubre de 2014, cuando todavía era piloto de Fórmula 3, ocupó el asiento del Toro-Rosso de Jean-Eric Vergne durante la primera sesión de entrenamientos libres. Con 17 años y tres días, se convirtió en el piloto más joven de la historia en rodar en una sesión de la competición. Sin embargo, nunca ha ganado en Suzuka, logrando dos segundos puestos como mejor resultado.

FERRARI INTENTARÁ ALARGAR LA LUCHA

Con el título de pilotos descartado salvo milagro, Ferrari sigue empeñado en hacer una buena recta final del calendario. En Singapur, con condiciones no muy favorables, Leclerc y Sainz acabaron segundo y tercero, respectivamente. El objetivo de la 'Scuderia' será asegurar ese subcampeonato del monegasco, así como el del equipo en el Mundial de Constructores, liderado por un Red Bull ahora rodeado de polémica por superar supuestamente el límite presupuestario, en el que Ferrari aventaja en 66 puntos a Mercedes, que mejoró desde el parón.

En el caso de Leclerc (237 puntos), su mayor amenaza es 'Checo' Pérez (235), a solo dos puntos, los mismos que separan a George Russel (Mercedes y 203), cuarto en la clasificación, y Sainz (201). Para lograrlo en el tramo definitivo del calendario, Ferrari no deberá fallar, de nuevo, en fiabilidad, ya que la comparativa con Mercedes es clara. Los italianos suman cinco abandonos, mientras que el equipo británico solo ha lamentado dos retiradas de sus pilotos en 17 carreras.

Por su parte, el piloto madrileño sigue con el podio en la clasificación del Mundial entre ceja y ceja, con un último empujón aupado por sus dos podios en las últimas cuatro carreras. Un Lewis Hamilton más rápido y más competitivo en las últimas semanas es su principal amenaza, ahora a 32 puntos del español. Su mejor resultado en Japón fue un quinto puesto en 2019 con McLaren.

Finalmente, el también español Fernando Alonso (Alpine) querrá resarcirse de sus dos abandonos consecutivos en Monza y Singapur, después de convertirse en el piloto con más carreras (350). Un frenazo en su ascenso en el Mundial, a siete puntos de su compañero, Esteban Ocon, y a 41 de Lando Norris (McLaren). Los pilotos de Alpine deberán estar a la altura en el tramo decisivo para pelear por el cuarto puesto en el Mundial de Constructores, que ahora ocupa la escudería británica con 129 puntos, cuatro por encima del equipo francés.

El bicampeón del mundo regresa a uno de sus circuitos favoritos y donde ha ganado en dos ocasiones (2006 y 2008, con Renault), con un decimocuarto puesto como último resultado en Suzuka, en 2018 cuando corría para McLaren.

--HORARIOS DEL GRAN PREMIO DE JAPÓN.

-Viernes.

05.00-06.00 Libres 1.

08.00-09.00 Libres 2.

-Sábado.

05.00-06.00 Libres 3.

08.00-09.00 Calificación.

-Domingo.

07.00 Carrera.