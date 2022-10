Jorge Sampaoli: "No podemos inventar nada en un día"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

"Llego con emociones y recuerdos muy gratos de cuando estuve aquí y con la ilusión de poder generar la misma idea que pasó en aquel momento. Vengo con un aire de energía positiva para generar modificaciones a corto plazo", subrayó Sampaoli en los medios oficiales del club.

El técnico de Casilda recalcó que ahora va a haber "una idea distinta que hay que desarrollar con poco tiempo" en una plantilla a la que pide levantar el ánimo porque "una vorágine de negatividad generaría mucho mal".

"El fútbol y la vida te ponen en estas circunstancias y no siempre tienes la posibilidad de ganar. Hoy tocó esto y hay que estar unidos desde el presidente hasta el utillero, sin reproches y sabiendo que esta es la plantilla que tenemos, que hay que mejorar la forma y tener respeto sobre la idea actual y que sea rápido", comentó.

Sampaoli cree que "el pasado fue muy bueno durante tres años, no tanto en el final", pero ahora se inicia un "proceso nuevo" donde deben trabajar para "modificar la historia actual". "Hay una descreencia del público hacia el equipo y debemos reconstruir eso de que los de dentro transmitan a los de afuera. El jugador tiene que estar a la altura de la necesidad popular del club, del escudo, de protagonismo y búsqueda. Así fue que logró tanto en la última época", remarcó.

El exseleccionador chileno y argentino recordó que en su primera etapa en Nervión construyó junto a Monchi un equipo a su "manera". "No había queja porque lo construimos nosotros y disfruté viendo al equipo como yo lo planifiqué", advirtió.

"Me toca volver ahora después de estar en Francia, con un equipo que ahora tengo que construirme con la plantilla que tengo. Si quiero ser vertical con jugadores que juegan a otra cosa, estaría equivocado. Hay que buscar una versión de protagonismo de otra forma", puntualizó Sampaoli.

El técnico de 62 años confiesa que no dejó de seguir al Sevilla "porque uno siempre recuerda el lugar en el que fue feliz". "Hoy me están recordando mi frase de no querer volver a donde fui feliz para no encontrarme una sorpresa mala, pero hay un montón de argumentos que me hacen pensar que esto se puede cambiar", indicó.

"Vengo con la intención de darle al equipo libertad para jugar y pensar en el arco rival, dando herramientas para que puedan hacerlo desde donde puedan", prosiguió el nuevo entrenador sevillista, que considera que "se necesitan especialistas, más que nada en las áreas". "Tenemos que analizar las capacidades y profundizar en eso, no podemos inventar nada en un día", recalcó.

"Venimos para jugar diez partidos en un mes. Igual así no vendría a otro club, pero aquí conozco a la gente, a Monchi, al presidente, al vicepresidente y a los utilleros, conozco el club. Si no fuera así, igual esperaba a después el Mundial, pero se dio", afirmó Sampaoli

"A la gente le pido que no viva del recuerdo. Yo empiezo una etapa nueva y quiero ser algo que viva del presente, ganándome el respeto a partir de ahora. Para mí nace una etapa que me va a poner a prueba y tengo que estar preparado", sentenció el argentino.