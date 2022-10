Truss deja claro que la 'Comunidad Política Europea' "no es una alternativa a la UE" antes de viajar a Praga

PRAGA, 6 (EUROPA PRESS)

Truss ya se había mostrado escéptica respecto a la idea planteada por el presidente francés, Emmanuel Macron, y luego asumida por los Veintisiete de una 'comunidad política' que reuniera a la UE y a los países europeos fuera de ella, pero finalmente optó por asistir a la cita de Praga. Desde la UE también se ha dejado claro en todo momento que este es un foro separado.

Con todo, ha querido recalcar que la reunión de este jueves "no es una construcción de la UE ni una alternativa a la UE". En una tribuna publicada en 'The Times', ha incidido en que "reúne a gobiernos de toda Europa, alrededor de un tercio de los cuales se encuentran fuera de la UE", entre ellos Reino Unido.

La 'premier' ha justificado su presencia sosteniendo que aunque ya no esté en la UE, Reino Unido "debería participar en las conversaciones que afectan a todo el continente". "Estamos participando como una nación soberana independiente y actuaremos como tal", ha recalcado.

Truss se ha felicitado por la "oportunidad de trabajar con líderes de todo el continente en este nuevo foro" que, según ella no hay que confundir tampoco con la OTAN o el G7 y "no debe ser simplemente un lugar de conversación". "Me gustaría ver acciones concretas y resultados en tres prioridades clave", ha confiado.

Así, ha apostado por "proporcionar más armas, imponer más sanciones (a Rusia) y respaldar a Ucrania para expulsar a las fuerzas rusas"; "acabar con la adicción a los hidrocarburos rusos" y apostar por "la independencia energética europea" y para hablar de inmigración, apostando por "una respuesta más fuerte a las bandas criminales que explotan a las personas desesperadas".

El Brexit, ha defendido Truss, no se trataba de que Reino Unido perdiera su "orgulloso e histórico papel como nación líder" en Europa y fuera de ella y por tanto se ha mostrado convencida de que se pueden encontrar nuevas formas de trabajo que reflejen los valores e intereses compartidos.

"Con los estados autoritarios socavando la estabilidad y la seguridad en todo el mundo", ha rematado, "las naciones democráticas deben ser más audaces e innovadoras en la forma en que colaboran para garantizar que prevalezcan nuestros valores compartidos". "Con este espíritu me uniré hoy a mis colegas europeos y aseguraré que este nuevo foro dé frutos para el pueblo británico", ha asegurado.