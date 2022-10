Ancelotti: "Benzema está un poco cargado, pero no está descartado"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, no descartó al delantero francés Karim Benzema para el encuentro de este sábado (21.00 horas) ante el Getafe, aunque sí está "un poco cargado" y no se entrenó con sus compañeros este viernes, al mismo tiempo que insistió en que el equipo debe "estar más focalizado" en el aspecto defensivo, después de "por momentos" haber estado "vago".

"Benzema jugó los 90 minutos de dos partidos seguidos después de un mes y hoy seguía un poco cargado, pero no está descartado para mañana. Si mañana está bien, Karim jugará", avanzó el entrenador italiano en la rueda de prensa previa al duelo ante los 'azulones'.

No obstante, Ancelotti advirtió de un posible descanso del '9', ya que no se plantea "arriesgar" con el francés en un tramo clave de la temporada. "La lesión le ha parado un poco, pero veo al Karim de siempre, no tengo ninguna preocupación, está haciendo lo de siempre", destacó.

El italiano auguró un encuentro "complicado" ante el Getafe y en el que deberán "sacar lo mejor, prepararlo bien", teniendo en cuenta "las dificultades del año pasado". "El Getafe no ha empezado tan bien, pero ahora está jugando con intensidad, buena organización. Ganar allí no es fácil, nos va a costar, pero tenemos la confianza para sacar lo mejor", analizó.

Y para pelear por esos tres puntos en el Coliseum Alfonso Pérez, Ancelotti apuntó al "importante" aspecto defensivo, que fue "la llave del éxito el año pasado y puede serla este año". "Tenemos que estar más focalizados, lo hemos hecho bien, pero no como necesitamos", instó el técnico, que pidió "compromiso colectivo" a sus jugadores en esa faceta, por "momentos" descuidada por la plantilla "en los últimos partidos".

"No siempre el equipo estaba compacto, pero lo estamos hablando, no es una relajación general, son momentos. El hecho de hacerlo muy bien en ataque puede ser que nos haga pensar que es suficiente con el aspecto ofensivo, pero en el fútbol de hoy no es así. Que salgan bien las cosas en la parte ofensiva nos hace un poco vagos en defensa. Pero el equipo ha demostrado muchas veces que concentrado atrás es muy difícil marcarle", añadió.

"ESTE AÑO VEREMOS UN REAL MADRID COMPLETO, SIN UNA SOLA IDENTIDAD"

Además, aunque reconoció que "a veces" tienen que "defender mejor" -no han mantenido la portería a cero en ninguna ocasión en Liga esta temporada-, elogió el "aspecto psicológico de este equipo". "Es lo que menos me preocupa, porque han demostrado que en eso son muy fuertes", remarcó.

En el apartado de bajas, el italiano confirmó que Courtois "está mejorando", aunque descartado para Getafe. "Tenemos que pensar si viajar a Varsovia le puede crear problemas, pero para el Clásico va a estar seguro", valoró, antes de asegurar que "cuando juegas cada tres días tienes que tener en cuenta el problema de la lesiones", algo que "hasta ahora" están "manejado bien".

Quien sí estará disponible para el encuentro ante el conjunto del sur de Madrid es el alemán Toni Kroos, todavía pendiente de renovar con el club blanco, ya que su contrato finaliza a final de la presente temporada. "Está muy bien física y mentalmente, se entrena bien, con la sonrisa en la cara, nunca se enfada. Nunca siente la presión de los partidos, me resulta raro porque no está nervioso nunca. La renovación está en su mano, si renueva, todo el madridismo estará feliz", opinó Ancelotti sobre su situación.

El técnico italiano destacó el papel "muy importante" de Antonio Rüdiger en el equipo, a pesar de que solo ha jugado cinco partidos como titular, de los diez en los que saltó al césped. "Es un central de clase mundial, como lo es Militao, Alaba, o Nacho, que juega poco. No puedo decir que es de nivel mundial Nacho, pero juega muy bien. Puede ser que en el futuro, ya que ha descansado más, (Nacho) juegue más que los otros", actualizó sobre la competencia entre los centrales del Real Madrid.

Preguntado sobre el cansancio y la posibilidad de que los jugadores con opciones de ir al Mundial, que arranca en escasos 40 días, frenen su rendimiento pensando en el evento deportivo, Ancelotti no cree que eso suceda, porque los futbolistas "no son tan sinceros, si están cansados dicen que se encuentran bien". "Prefiero un jugador que está cansado y dice que quiere parar, pero la verdad que solo dos jugadores en mi carrera me han dicho 'mejor no me pongas': uno fue Pepe, en una final de Champions, y el otro Seedorf, en un partido de Liga", confesó.

Finalmente, Ancelotti avanzó que esta temporada se verá un Real Madrid "que no tiene una sola identidad". "Hay partidos que necesitamos una presión más adelantada, y otros que con bloque bajo tendremos más ventaja. Veremos un Real Madrid que puede tener la pelota, a la contra, en bloque bajo, un Real Madrid completo. No me gusta un equipo con una sola identidad", zanjó.