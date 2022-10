Avanza la reforma tributaria de Petro en Colombia

BUCARAMANGA, Colombia (AP) — La reforma tributaria con la que el presidente colombiano Gustavo Petro busca financiar sus ambiciosos programas sociales fue aprobada el jueves por las comisiones económicas del Congreso pese a las críticas de algunos congresistas y gremios.

Ahora el proyecto de ley pasará a ser discutido en el pleno del Senado y la Cámara de Representantes en simultáneo dada la urgencia que ordenó el gobierno para hacer más expedito el proceso en el Legislativo.

El gobierno de Petro -el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia- planea recaudar 22 billones de pesos, unos 4.758 millones de dólares, aumentando impuestos a los más ricos y al sector minero energético, que aportaría cerca de 40% de la recaudación.

Se trata de una reforma tributaria que ha sufrido modificaciones desde su propuesta original presentada en agosto al Congreso tras diversas reuniones del gobierno con congresistas, gremios y la ciudadanía.

Por ejemplo, fueron eliminados del proyecto los impuestos a las exportaciones de petróleo y carbón pero en su lugar se aplicará una sobretasa en el impuesto a la renta que equivale al 10% en el primer año, 7,5% en el segundo y 5% en el tercero, explicó el Ministerio de Hacienda.

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) advirtió la víspera que la reforma afectaría la actividad empresarial y la inversión futura. “Parece especialmente equivocado generar tan onerosas cargas sobre el sector petrolero y minero, que indiscutiblemente ha sido soporte para una buena parte de la economía nacional durante los últimos años”, indicó en un comunicado.

El impuesto a la riqueza se aplicará a quienes tengan un patrimonio de más de 3.000 millones de pesos (690.000 dólares) a una tasa que arranca en 0,5% y alcanza el 1,5% para los patrimonios de 10.000 millones de pesos (2,1 millones de dólares) en adelante.

El senador Miguel Uribe, del opositor Centro Democrático, aseguró en el debate que las personas más ricas no sólo pagan impuestos de persona natural sino también a través de sus empresas.

El sistema financiero también pagaría cinco puntos adicionales en impuesto a la renta. El sector bancario se mostró dispuesto a aceptarlo, aunque pidió que sea temporal.

El proyecto también aumenta el número de pensionados que pagarían impuesto a la renta, que se aplicaría a quienes reciban más de 10 millones de pesos mensuales (2.300 dólares). José Antonio Forero, presidente de la Confederación de Pensionados de Colombia, dijo a The Associated Press que no están de acuerdo con el impuesto debido a que temen que se convierta en un antecedente para que en futuras reformas continúen bajando el umbral por el que se paga renta. El gobierno calcula que ese impuesto impactaría al 1,2% de los pensionados.

El partido Cambio Radical, crítico del proyecto, se retiró de la votación del jueves y advirtió en un comunicado que generaría “más inflación y desempleo, no incentiva el crecimiento económico y destruye el aparato productivo de Colombia”.