Ayuso no condena los insultos machistas del Ahúja y apunta a otras cosas "gravísimas" en la Universidad

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES, 7 (EUROPA PRESS)

"Lo que me sorprende sobre todo es que la Fiscalía está para investigar esto mientras en la Universidad a lo largo de los años hemos visto en numerosas ocasiones pancartas a favor de los presos de ETA, hemos visto como han acosado y han montado escraches a profesores y alumnos impidiendo dar conferencias en libertad o persiguiendo a los alumnos S'ha Acabat! para que no puedan ir libremente a la facultad en Cataluña", ha señalado.

Así ha respondido a las preguntas de los periodistas sobre la cuestión, tras asistir a los Premios Automovilísticos Fundación Eduardo Barreiros 2022, en el Circuito de Madrid Jarama - RACE. A su parecer, lo que se tendría que estar es "a cosas que suceden en la Universidad y nunca parece que importan".

"No, lo que condeno es sobre todo que la Fiscalía esté centrada ahora en esto y cuando pasan cosas gravísimas en la Universidad, en el ámbito universitario, en la convivencia, nunca se diga absolutamente nada. Me sorprende ahora pero no antes", ha remarcado, repreguntada expresamente por si condena los hechos ocurridos.

En este punto, ha insistido en que no es que lo condene sino que "pasan muchas más cosas todos los días" y ahora se está "politizando todo, todo el tiempo". Ayuso ha subrayado que ahora mismo en el país el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y todo el Ejecutivo en su conjunto "se va a subir el sueldo un 4%", el Congreso de los Diputados ha votado para subírselos también y se está ante "un problema económico sin precedentes". "Creo que desviamos la atención", ha zanjado.