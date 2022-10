El Consejo de Colegios Mayores, tras los gritos machistas: "Las novatadas están sancionadas y reguladas por ley"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

"Son inaceptables. Las novatadas están absolutamente perseguidas, prohibidas por los regimenes internos y por las residencias", ha señalado a Europa Press Muñoz, después de que esta semana se haya hecho viral en redes sociales un vídeo en el que se ve a alumnos de un colegio mayor de Madrid pronunciando gritos machistas contra otras jóvenes.

En concreto, en el vídeo se ve a alumnos del Colegio Mayor masculino Elías Ahúja amedrentando a sus vecinas del CMU Santa Mónica --femenino-- profiriéndoles gritos como "ninfómanas", "putas" y "os vamos a follar".

Aunque no cree que la Ley de Convivencia Universitaria hable "específicamente de gritos machista", el presidente del Consejo de Colegios Mayores ha asegurado que sí que castiga "una serie de actitudes", por lo que la Fiscalía "ha abierto diligencias". "La Fiscalía habrá visto indicios de ilegalidad y una vez que los analice tendrá que tomar sus propias decisiones", ha precisado.

En este contexto, ha afirmado que ese tipo de actitudes "no ocurren en el día a día" de los colegios mayores: "En mi colegio mayor el 51% son mujeres y están indignadas como no puede ser de otra manera. Como es natural, no quieren que se insulte".

Los hechos ocurridos en el Colegio Mayor Elías Ahúja, según ha explicado Muñoz, "es un ritual que se produce" y, en su opinión, "ampararse en la tradición es totalmente inaceptable". "Son actitudes machistas y fuera de lugar en una sociedad plural", ha sentenciado.

Entre los motivos por los que ha pasado esto, el presidente de la entidad ha apuntado que "hay una parte de la juventud, que son mayores de edad y que han pasado por el sistema educativo español en el que se transmiten una serie de valores, que sigue teniendo este tipo de actitudes".

Entre las medidas que se deberían tomar ante este tipo de sucesos, Muñoz ha abogado por, primero, "sancionar a los que han hecho lo que no debe" algo que, no obstante, "no soluciona el problema". Por ello, ha defendido atajar el problema a través de "planteamientos educativos".

"Hay muchísimos colegios que esto lo llevan haciendo mucho tiempo. Es tremendo, por supuesto que sí, pero no es el día a día de los colegios mayores", ha manifestado el presidente de la organización en declaraciones a Europa Press.

"UN INSULTO ES UN INSULTO INDEPENDIENTEMENTE DEL QUE LO RECIBA"

En referencia a las declaraciones de las alumnas, que han asegurado no sentirse ofendidas por los gritos de los jóvenes, Muñoz ha optado por "ser muy respetuoso" con lo que las jóvenes opinan, aunque no comparte la opinión que sostienen. "Un insulto es un insulto independientemente de quién lo reciba y cómo se lo tome. Pero las palabras que dicen son muy graves", ha concluido.

Concretamente, jóvenes residentes del colegio mayor femenino del CMU Santa Mónica y de otros cercanos, increpadas por los alumnos del Colegio Mayor masculino Elías Ahúja, han asegurado no sentirse ofendidas. "Hay un perdón por parte de ellos y no hace falta llevarlo más allá", coinciden en señalar.

Algunas de las alumnas han trasladado a los medios de comunicación que la acción "se está sacando de contexto" y que hay una "buena relación" entre los colegiales. "Es un pique que siempre ha habido", ha valorado una de ellas.

Otra estudiante ha indicado que "hay que informarse de cómo empieza todo" y que no se debe "crucificar a nadie". "Hay un perdón por parte de ellos y no hace falta llevarlo más allá", ha subrayado.