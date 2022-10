Míchel: "Necesitamos más que nunca recuperar la agresividad para jugar ante el Atlético"

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Girona, Miguel Ángel Sánchez Muñoz 'Míchel', reconoció este viernes que necesitan "más que nunca recuperar la agresividad" ante el Atlético de Madrid, su próximo rival el sábado en la octava jornada de LaLiga Santander.

"El otro día contra la Real Sociedad no me gustó mucho la agresividad sin balón. El equipo llegó a portería rival muchas ocasiones, pero nos faltó agresividad. No somos este equipo. Mañana la necesitamos más que nunca y mostrar nuestra personalidad, muy necesario en el Cívitas Metropolitano", explicó en la rueda de prensa previa al choque.

Míchel destacó la plantilla de los colchoneros. "Es un equipo hecho para ganar LaLiga. Será un partido muy difícil para nosotros, pero tenemos ilusión, personalidad y ganas de demostrar que podemos hacer un gran encuentro en el Metropolitano. Nuestra responsabilidad es dar nuestra mejor versión, sabiendo que el Atlético puede ganar el partido. Nuestro objetivo es dejar la portería a cero", añadió.

"Once temporadas lleva el 'Cholo' en el Atlético y siempre en 'Champions' y ganando títulos. Es posible que ellos cambien algún jugador porque el miércoles tienen un duelo importante en Liga de Campeones, pero Correa, Griezmann, Cunha, Morata, Joao Félix y Carrasco son jugadores de máximo nivel. Cualquiera de ellos puede ganar un partido", apuntó Míchel, quien también podría hacer cambios en su once.

"Es una opción. Tenemos una plantilla muy amplia. Estoy encantado con los recursos que tengo, pero puede ser una posibilidad", admitió el técnico del cuadro catalán, quien tratará de olvidarse de su mal resultado en Montilivi, donde perdió la última jornada 3-5 ante la Real Sociedad.

En esta línea, Míchel lo calificó de "accidente" por la efectividad de los visitantes. "La Real chutó cinco veces a portería y marcaron las cinco, el cien por cien de efectividad. Tenemos que mejorar la presión, ser compactos en defensa y en duelos ser capaces de parar al rival. Fuimos un equipo contemplativo en defensa el otro día y no es nuestra manera de actuar", indicó.

Preguntado por Rodrigo Riquelme, cedido por el Atlético y esencial en el esquema de los 'gironins', su técnico recalcó la importancia del encuentro para el internacional Sub-21. "Está motivado y muy involucrado. Es un partido especial para él. Sabe que necesitamos su mejor versión para poder hacer un gran partido", concluyó.