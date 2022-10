(Previa) El Liverpool amenaza el liderato del Arsenal con el Manchester City a la 'caza'

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El equipo de Mikel Arteta sigue imparable desde el comienzo de la temporada. El último en sufrir dicha superioridad fue el Tottenham, que sucumbió para perder su invicto y dejar a su eterno rival en el norte de Londres afianzado en la cabeza de la Premier. Así, el Arsenal cuenta con siete victorias en ocho partidos, sólo superado por el Manchester United a principios de septiembre.

Pero el calendario no afloja y el siguiente en intentar bajarle los ánimos será el Liverpool, irregular en su estreno con dos triunfos, cuatro empates y una derrota en la competición doméstica. Ahora, los de Klopp tienen la obligación de sumar tres puntos para no ceder terreno entre los favoritos. Entre ellos, precisamente, el Arsenal, que no quiere perder su condición de favorito y verse superado en la tabla por el Manchester City.

El conjunto de Pep Guardiola sigue a la 'caza' del liderato a base de los goles de su estrella Erling Haaland. Un ciclón tanto en Premier, como en Liga de Campeones, comandado por el noruego que ya suma 19 tantos en 12 partidos como 'citizen'. De hecho, el City arrolló también a su gran oponente en el Derbi de Manchester (6-3) en la última jornada, con un 'hat-trick' y dos asistencias de su ariete ante el United.

Su próxima víctima será el Southampton, quien buscará dar la sorpresa este sábado en el Etihad Stadium para poner fin a su mala racha de resultados, con cuatro derrotas en cinco enfrentamientos que le acercan a la zona roja de la tabla. En dinámicas opuestas está el Brighton, cuarto y con la ambición de afianzar su merecido cartel de equipo europeo ante los de Antonio Conte, en el podio con tres puntos más y atentos de cualquier despiste del Arsenal o City.

Tampoco quiere despegarse el Chelsea de Graham Potter, invicto desde su llegada antes del parón internacional. Un duelo que le enfrentará al Wolverhamton, aún sin dueño en el banquillo tras la destitución del portugués Bruno Lage, incapaz de revertir la dinámica negativa de los Wolves, inmersos en el descenso con 6 puntos.

El Manchester United viajará a Goodison Park el domingo para verse las caras ante el Everton. Los 'Diablos Rojos', sextos con 12 unidades, quieren dejar atrás el mal trago sufrido contra el City y entrar en los puestos continentales. Aunque en frente tendrá a los de Lampard, que han remontado el vuelo para y quieren seguir escalando puestos en la zona noble de la tabla.

Con el mismo objetivo que los de Ten Hag está el Newcastle, que recibirá al Brentford, mientras que el Leicester buscará seguir en la senda de la victoria contra el Bournemouth. De hecho, los de Brendan Rodgers lograron su primer triunfo la última semana ante el colista Nottingham Forest, por lo que quieren olvidarse de las seis derrotas vividas para salir del foso.

Así, el Forest cerrará la jornada este lunes ante el Aston Villa, sin pena ni gloria en un inicio de temporada irregular en el que Steven Gerrard parece no dar con la tecla de un equipo sin apenas gol en las últimas jornadas.

--HORARIO DE LA JORNADA 9 DE LA PREMIER LEAGUE.

Sábado 7 de octubre.

-Bournemouth - Leicester. 16.00

-Chelsea - Wolverhampton. 16.00.

-Manchester City - Southampton. 16.00.

-Newcastle - Brentford. 16.00.

-Brighton- Tottenham. 18.30.

Domingo 8.

-Crystal Palace - Leeds. 15.00.

-West Ham - Fulham. 15.00.

-Arsenal - Liverpool. 17.30

-Everton - Manchester United. 20.00.

Lunes 9.

-Nottingham Forest - Aston Villa. 21.00.