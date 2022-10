Registrada una pelea a puñetazos en el Parlamento por el reparto de escaños tras las elecciones de agosto

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Wetangula indicó que la coalición Kenya Kwanza (Kenia Primero) cuenta con 179 escaños, por los 157 de la oposición, al aceptar que catorce miembros del opositor Azimio la Umoja (Búsqueda de Unidad), pasaran a respaldar al partido gubernamental tras las últimas elecciones.

Tras ello, uno de los parlamentarios opositores intentó hacerse con el mazo ceremonial del presidente del Parlamento para expresar su malestar, lo que provocó el estallido de enfrentamientos y la entrada de los agentes al hemiciclo para intentar contener la situación.

La coalición opositora había argumentado que el periodo constitucional para el trasvase de escaños no ha dado comienzo, si bien Wetangula argumentó que las coaliciones "no están talladas en piedra" y que las coaliciones pueden cambiar antes o después de las elecciones, según ha informado el diario keniano 'The Standard'.

De esta forma, Kenya Kwanza garantizó su control del Parlamento, pasando de 165 escaños a 179, mientras que Azimio la Umoja cae de 171 a 157. Kimani Ichungwah ha sido nombrado líder de la mayoría, con Owen Mbaya como 'número dos'.

Las elecciones de agosto en Kenia se saldaron también con la victoria en las presidenciales del hasta entonces vicepresidente, William Ruto, enfrentado con el ahora exmandatario, Uhuru Kenyatta, que había respaldado la candidato del antiguo primer ministro Raila Odinga.

De hecho, Odinga rechazó el resultado electoral y cargó duramente contra el Tribunal Supremo por ratificar la victoria de Ruto argumentando que el fallo "no estuvo fundamentado en ley alguna". Kenyatta traspasó los poderes a Ruto, si bien se negó a felicitarle y reiteró su apoyo a Odinga.