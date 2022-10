Simeone: "Confío mucho en los jugadores, el equipo está creciendo"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

"Las declaraciones de Koke van en el sentido de lo que siempre fue el Atlético de Madrid y de lo que queremos seguir sosteniendo. Va de la mano de que nosotros generemos en el campo el entusiasmo y la ilusión, que estemos cerca de la gente, y mañana tenemos una oportunidad para jugar en nuestra casa y ante nuestra gente, a la que necesitamos", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, resaltó que en el club rojiblanco "la exigencia es máxima". "Hay que ganar, y hay que ganar todos los días. Yo veo que el equipo está creciendo, viene de hacer un partido bueno en Sevilla, con un montón de cosas positivas. Confío mucho en los jugadores, en el equipo, porque veo que va creciendo y va en búsqueda de lo que estamos queriendo", indicó.

Respecto a la situación del francés Antoine Griezmann y el posible acuerdo con el FC Barcelona por la cláusula de compra, el técnico argentino mantuvo su discurso. "Siempre estuve en la misma situación y me comporto acorde a lo que me tengo que comportar", manifestó.

"Yo siempre me he comportado de la manera que entendía que tenía que comportarme, a los hechos me remito. Sabemos la importancia que tiene Griezmann dentro de nuestro equipo y ojalá que pueda seguir mejorando y creciendo, porque está en ese camino", prosiguió.

Por otra parte, el preparador colchonero no desveló si el argentino Rodrigo de Paul ha sido sancionado por asistir a una gala de premios en Miami (Estados Unidos) cuando contaba con permiso del club por motivos personales. "Resolveremos las situaciones internamente, como las hemos resuelto siempre. Hemos hablado con Rodrigo, que es nuestro jugador y es importante para el equipo. Necesitamos que esté bien con el equipo", subrayó.

Además, lamentó la baja de Marcos Llorente, y explicó que el argentino Ángel Correa quizás no es el mejor jugador para suplirle. "Correa no tiene las mismas características que Marcos, porque Marcos ocupa mucho más campo a lo largo y ancho; Ángel es mucho más delantero. Miraremos lo que creemos mejor para el partido de mañana y a partir de ahí decidiremos", apuntó.

En otro orden de cosas, alabó la evolución del centrocampista Roro Riquelme, cedido por el Atlético en el Girona y al que se enfrentarán este sábado. "Ya en la pretemporada veíamos que iba a estar en un año muy bueno. Es un chico que tiene ilusión, que tiene hambre, que tiene ganas de seguir creciendo. Hablamos con él antes de empezar el torneo contándole la realidad del equipo, que tiene muchos futbolistas en su posición y que el crecimiento que estaba teniendo se iba a detener", reconoció.

"Creo que estamos acertando todos, porque él está jugando, está creciendo, está con un gran entrenador, con un equipo que juega en consecuencia de las características que tiene él para poder explotar sus mejores virtudes: la velocidad, la explosión, el tiro, el trabajo... Es nuestro jugador y nos vamos a enfrentar a él mañana, añadió.

Por último, negó que no se esté apostando por la cantera. "De la cantera seguimos teniendo a Saúl, a Koke... Seguimos viendo quiénes pueden recorrer los caminos que han recorrido muchos futbolistas que han crecido saliendo de la cantera. Ojalá podamos tener en unos meses la calidad de canteranos que tuvimos. Hay años que son mejores y años en los que hay que esperar", concluyó.