Sturgeon dice no haber recibido noticias de Truss desde que ocupó el cargo de primera ministra

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

En declaraciones recogidas por la cadena de televisión BBC, Sturgeon ha indicado que no ha recibido una sola llamada ni se ha reunido con Truss desde que es la 'premier' británica, una cuestión que le resulta "absurda".

"No sé si es arrogancia, una falta de respeto o inseguridad. Lo que sea. No es la forma correcta de gobernar de forma adulta", ha aseverado antes de expresar que espera "ver un cambio" por su parte".

En este sentido, ha subrayado que hará "todo lo posible por trabajar con Truss de forma "constructiva siempre y cuando sea posible", así como con cualquier otro que llegue al cargo. "No podemos dar nada por hecho en la política británica", ha aseverado.

No obstante, ha vuelto a incidir en que la situación fue diferente cuando el ex primer ministro David Cameron o Theresa May llegaron al cargo. "Hablé con ellos poco después de que se convirtieran en primeros ministros", ha puntualizado.

"Hablaré con ella (Truss), pero es absurdo que un primer ministro de Reino Unido no quiera trabajar con las administraciones del resto del país", ha sostenido.

La propia Truss se ha referido en alguna ocasión a Sturgeon como alguien "que busca atención" y ha abogado por "no hacerle caso".