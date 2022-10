“Alguien del pueblo nos traicionó”, asegura ‘El Fresa’, líder de La Familia Michoacana

José Alfredo Hurtado Olascoaga, ‘El Fresa’, conocido por ser uno de los presuntos líderes de La Familia Michoacana compartió un video en redes sociales en el que asegura que las agresiones registradas en San Miguel Totolapan, Guerrero, iban dirigidas a tres personas: el alcalde Conrado Mendoza Almeda; su papá, Juan Mendoza Acosta; y él.

Durante el video de poco más de 10 minutos, en donde aparece ‘El Fresa’ con una playera blanca y pants, sentado en una sala, dijo que “todos los agresores ya fueron asesinados” y lamentó la muerte de “personas inocentes”, y resaltó que transmitir videos en redes sociales de este tipo no es una práctica común para los narcotraficantes.

Hurtado Olascoaga comenta que los sujetos que fueron asesinados se encontraban en una reunión con autoridades municipales para atender temas de seguridad, en la que él también se encontraban integrantes de las autodefensas y él.

Cuenta que dicho grupo se formó desde 2015 para expulsar de la zona a Los Tequileros, con el objetivo de generar estrategias de seguridad. “No sé quién, pero alguien del pueblo nos traicionó”, aseguró el narcotraficante explicando que las personas que viven en la zona saben que reside a una cuadra del presidente municipal.

Según el líder delictivo, la reunión en esta ocasión era para tratar el regreso de “Los Tequileros” a la zona, a lo que ‘El Fresa’ apunta que les tendieron una trampa “bien hecha” porque el pueblo es tranquilo y no llevaban armas. “Llegué a la reunión en una camioneta blindada y no uso armas”, enfatizando que la camioneta le salvó la vida.

“Comieron ansias esos cabrones porque no me dejaron bajar, si me hubieran dejado bajar ahorita estaría entre los muertos, apenas alcancé a salir y dejaron la camioneta hecha pedazos”, dijo.

Al final de la grabación, el narcotraficante señaló al exdiputado local Saúl Beltrán Orozco como líder de Los Tequileros, quien también fue presidente municipal de San Miguel Totolapan, en el periodo 2012-2015 y diputado local en el periodo 2015-2018.

