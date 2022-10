La secretaria alemana de Cultura repudia el hiyab obligatorio en Irán como un símbolo autoritario

BERLÍN, 8 (DPA/EP)

La secretaria de Estado de Cultura de Alemania, Claudia Roth, ha denunciado este sábado la obligatoriedad para las mujeres del uso del pañuelo en la cabeza en Irán como un símbolo autoritario, en declaraciones que publica al 'Der Spiegel'.

"El pañuelo en la cabeza es un símbolo de un sistema corrupto, profundamente autoritario, un intento de oprimir a quienes dicen que el pañuelo es un signo de honor y dignidad, y que ellos mismos hace tiempo que han perdido el honor y la dignidad a través de la represión, la corrupción y la violencia brutal", ha manifestado Roth.

Al mismo tiempo, Roth, del partido Los Verdes, defendió el hecho de que ella misma llevara un pañuelo en la cabeza durante sus visitas a Irán en el pasado.

La secretaria de Cultura explicó que las activistas por los derechos de las mujeres le habían pedido explícitamente que fuera a Irán en ese momento, para denunciar los problemas y escuchar sus historias.

"Como feminista, ¿debería haber dicho: 'No hay manera de que me ponga un pañuelo, aun a costa de que luego no pueda cumplir tu deseo'?", ha señalado.

La forma en que llevaba el pañuelo, dijo, era una forma silenciosa de disidencia. "Fue una protesta silenciosa. Llevaba el pañuelo de seda de mi madre, similar al que llevan los conductores de descapotables, y se me resbalaba, dejando al descubierto mi cabello", ha recordado.

La muerte de Mahsa Amini, de 22 años, a mediados de septiembre, desencadenó feroces protestas en Irán. La policía de la moral había detenido a la joven en Teherán por su presunta "vestimenta no islámica". Cayó en coma y murió en el hospital el 16 de septiembre.

No están claras las causas de su muerte. Si bien los críticos creen que la culpa es de la brutalidad policial, las autoridades insisten en que la joven murió de insuficiencia cardíaca. La Policía niega haber utilizado la violencia.