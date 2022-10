Míchel Sánchez: "Estoy a disgusto con el resultado porque creo que hemos podido generar más"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

"Estoy a disgusto con el resultado porque creo que dominando podemos llegar más veces y generar más. Hemos llegado, Oblak ha hecho dos paradas increíbles, pero la sensación que tengo es que en el último tercio igual tenemos que centrar más, igual tenemos que ir más en el uno contra uno aunque el rival tenga un nivel espectacular y en los duelos sea muy bueno", declaró.

Míchel opinó que su equipo hizo "un gran partido" en cuanto a sus ideas. "Evidentemente hay situaciones que nos han penalizado, pero es que no puedo estar a disgusto con nadie. La responsabilidad del gol es mía, no hay nadie más. Yo les pido jugar y ellos juegan, es mi responsabilidad", comentó el técnico, que exculpó a su guardameta del fallo que le costó a su equipo el 2-0.

El entrenador del equipo catalán reconoció que tienen "muchas cosas que mejorar", pero que la portería "no es una de ellas". "A Juan Carlos lo único que le he dicho es que ese fallo lo contabilizo como mío y no suyo. Me ha dado 25 líneas de pase, ha intentado salir jugando siempre y los errores se perdonan. En este caso es un error mío, de idea de juego. Él nos da mucho más de lo que nos quita", sentenció en rueda de prensa.

El entrenador madrileño explicó que el Girona es un conjunto que "intenta buscar ser protagonista en el partido", y que eso a veces "puede costar algún error". "Pero ese yo no lo critico, al revés, mis jugadores tienen toda mi confianza para seguir jugando de la misma manera", destacó.

Como punto a mejorar, Míchel destacó "la no finalización", una situación que tienen que "gestionar mejor", porque produce que el rival contragolpee. "Eso es lo que de verdad tenemos que corregir, las transiciones defensivas, no hoy, pero en los ocho partidos, nos ha penalizado mucho", añadió.

"Para que un jugador se convenza de lo que hace bien y lo que hace mal hay que ponérselo en vídeo y entrenar, repetir y mejorar. Somos un equipo que puede mejorar, debe mejorar y vamos a hacerlo, y es mi responsabilidad que este equipo tenga una mentalidad colectiva y tenga buenos resultados", aseguró.

En el primer gol, tampoco le convenció el origen de la jugada, que llegó de una pérdida de balón en una situación que tenían prevista. "Teníamos trabajado cómo no meter el balón en esa zona, porque el Atleti cierra muy bien los espacios por dentro. Sabíamos que un jugador de espaldas no podía recibir en esa zona, teníamos trabajada una forma de evitar esto y no lo hemos hecho bien", apuntó.

A partir de ahí, Míchel opinó que, aunque han "intentado defender", "el talento del Atleti ha hecho el resto". "El equipo se ha repuesto y ha dado muestras de saber lo que quiere y lo que tiene que hacer en el campo. Yo me voy satisfecho con nuestras sensaciones de filosofía de juego", afirmó.

El equipo catalán, que acumula tres derrotas consecutivas, ahora tendrá que jugar contra el Cádiz, un rival que cree tan importante como el Atlético. "La liga nuestra son todos los partidos, y hoy no renunciábamos a nada. A mí la sensación que me ha dado el equipo es que ha venido con la intención de sacar algo positivo, teniendo en cuenta la dificultad", declaró.

"Sabiendo el nivel que hay, el Atlético de Madrid es uno de los mejores equipos del mundo, con el cuerpo técnico del 'Cholo' llevan once años, saben lo que hacen y lo hacen muy bien, pero queríamos venir y hacer un gran partido", comentó.

Míchel reconoció que se encuentran "muy dolidos" por la mala racha, pero que "ahora viene el Cádiz y es el que hay que ganar, porque es el siguiente". "Queremos ser protagonistas en toda la liga, independientemente del rival que tengamos", añadió.

El técnico habló también sobre Roro Riquelme, que ha vuelto a marcar y que está siendo una de las notas más positivas del Girona esta temporada. "Roro es un jugador que ya lo seguíamos de la temporada pasada porque veíamos en la temporada pasada en Segunda División que era un jugador diferencial", aseguró.

"Nos da desequilibrio, verticalidad, gol y asistencias, entonces es un jugador que queremos disfrutarlo, pero también que se haga mejor futbolista, vamos a intentar que haga un gran año y nos ayude esta temporada", concluyó.