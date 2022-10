Sabotaje paraliza por horas trenes en el norte de Alemania

BERLÍN (AP) — Un acto de sabotaje contra un sistema de comunicación ferroviaria obligó a suspender temporalmente el sábado los servicios de trenes de pasajeros y carga en el noroeste de Alemania, informaron las autoridades.

El operador ferroviario Deutsche Bahn había dicho previamente que no había trenes regionales ni de larga distancia en los estados de Hamburgo, Schleswig-Holstein, Baja Sajonia y Bremen. Eso significó que no circulaban los trenes entre Berlín y Colonia, así como entre la capital y Ámsterdam, mientras que los trenes desde Dinamarca no podían cruzar la frontera con Alemania.

El sabotaje afectó a un modo principal de transporte regional e interurbano en Alemania, además de interrumpir las líneas de suministro para las industrias que utilizan trenes de carga.

Después de una suspensión de casi tres horas, Deutsche Bahn dijo que el problema —una “falla del sistema de radio digital del tren” — había sido resuelto, pero que aún se podía esperar alguna interrupción. La empresa dijo luego que la interrupción fue causada por un “sabotaje en cables que son esenciales para el tráfico ferroviario” y que las autoridades de seguridad habían abierto una investigación, informó la agencia de noticias alemana dpa.

El ministro de Transporte, Volker Wissing, dijo que los cables que son “esenciales para manejar el tráfico ferroviario de manera segura” se cortaron deliberadamente en dos lugares separados. Dijo que la policía federal de Alemania estaba investigando el incidente.

La policía federal dijo que el sabotaje se descubrió en un suburbio de Berlín y en el estado occidental de Renania del Norte-Westfalia, informó dpa.

No hubo información inmediata sobre quién podría haber sido responsable.

“No podemos decir nada hoy sobre los antecedentes de este acto ni de los perpetradores”, agregó Wissing. “La investigación tendrá que arrojar eso”.