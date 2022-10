EEUU: Despiden a empleados de guardería por asustar a niños

HAMILTON, Mississippi, EE.UU. (AP) — Los reguladores en Mississippi abrieron una investigación luego de que un video que mostró a cuatro empleados de una guardería asustando a los niños se hiciera viral en las redes sociales.

Los videos publicados en Facebook muestran a un trabajador de la guardería Lil’ Blessings Child Care & Learning Center, en Hamilton, con una máscara de Halloween y gritando a los niños que “no se limpiaban” o “se portaban mal”.

Se puede ver y oír a los niños llorando y, a veces, huyendo del empleado que lleva la máscara, mientras otro da indicaciones sobre qué niños se han portado bien o mal. El empleado de la máscara se muestra gritando a centímetros de la cara de los niños en ocasiones.

Sheila Sanders, propietaria del negocio desde hace 20 años, dijo que no tenía conocimiento de los videos hasta el miércoles por la tarde, informó el Northeast Mississippi Daily Journal.

Sanders dijo que un video fue filmado en septiembre y otro el martes. “Nadie vino a decirme que había ocurrido en septiembre”, comentó.

El comportamiento mostrado por sus antiguos empleados en el video, dijo, no se tolera.

“Me puse en contacto con mi abogada, y ella se ha involucrado”, dijo Sanders. “Las personas que hicieron esos actos ya no están con nosotros. Fueron despedidos. Yo no estaba aquí en ese momento y no era consciente de que estaban haciendo eso. No lo apruebo y nunca lo he hecho. Sólo quiero decir que se ha solucionado”.

El Departamento de Salud del Estado de Mississippi y el Departamento de Policía del condado de Monroe están investigando. Liz Sharlot, directora de comunicaciones del departamento de salud estatal, confirmó la investigación.

El jueves por la mañana, los padres reaccionaron a los videos mientras dejaban a sus hijos para su cuidado, expresando su apoyo al centro.

“Sé al 100% que la señora Sheila, la propietaria y directora, no estaba al tanto de esta situación que estaba ocurriendo y tan pronto como se enteró, todas las partes fueron despedidas inmediatamente”, dijo Kimberly Smith, cuyo hijo se puede ver en uno de los videos.