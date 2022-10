Fórmula 1/GP Fernando Alonso: "Intentaremos ayudar a la FIA para que no se repita lo de la grúa"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

"Creo que ha sido un domingo difícil para la FIA; ahora Max es campeón del mundo, hace 20 minutos no, y eso resume un poco lo que fue el domingo", señaló en declaraciones a DAZN. "Tenemos que hablar con la FIA. Después de lo de 2014 y del accidente de Jules -Bianchi- cambió todo el sistema para que eso no pasase nunca más", añadió.

El piloto francés Jules Bianchi falleció tras nueve meses en coma como consecuencia de las lesiones cerebrales sufridas en un accidente en el Gran Premio de Japón 2014, cuando chocó contra una grúa que recuperaba otro monoplaza en el circuito japonés de Suzuka.

"Que hayamos visto hoy una grúa en la pista, da igual que haya 'safety car' o no... La grúa solo tiene que salir a pista cuando los coches están en el 'pitlane' o con la carrera neutralizada. Intentaremos ayudar a la FIA y ver cómo sucedió y quién dio la orden", prosiguió.

El asturiano analizó también su actuación en Suzuka, donde finalmente fue séptimo a solo 11 milésimas del alemán Sebastian Vettel (Aston Martin). "Todo el fin de semana ha sido raro y la carrera ha tenido que ser de esta manera. Al principio con los neumáticos extremos paramos demasiado tarde para poner los intermedios y perdí alguna posición", manifestó.

"Luego decidimos hacer otra parada cuando faltaban seis vueltas, nos faltó una vuelta o dos para ganar alguna posición. No sabíamos si era la última vuelta de carrera, me avisaron en la última curva; dentro del coche se siente un poco de caos y no estás del todo satisfecho", concluyó.