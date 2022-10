Fórmula 1/GP Sainz: "Si los pilotos no ven nada, estás diciéndole a la suerte que haga lo que se le ocurra"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

"Lo que está claro es que si los pilotos no ven nada estás diciéndole a la suerte que haga lo que se le ocurra hacer en un día como hoy porque los dieciocho pilotos que venían detrás de mí por lo visto ni siquiera me han visto. Me he quedado parado en mitad de la pista y ha sido pura suerte que no me hayan dado", señaló en declaraciones a DAZN.

Además, el madrileño explicó que todos los monoplazas salieron "con el intermedio", pero cuando se dio la salida "las condiciones eran extremas". "Había muchísimo aquaplaning, no había prácticamente visibilidad. En una de estas he intentado salirme de la estela de 'Checo' para ver algo y me he encontrado con un charco y he hecho 'aquaplaning' y he perdido el coche", apuntó.

"Lo peor ha venido luego, cuando estás justo en mitad de la pista y sabes que los demás no te ven. Son condiciones un poco al límite, no sé qué pensarán hacer porque la pista y la visibilidad al final eran impracticables", concluyó.