Los tribunales vetan el uso electoral del vídeo de la campaña de Lula que acusa a Bolsonaro de canibalismo

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El juez Paulo de Tarso Sanseverino ha ordenado la inmediata suspensión de la emisión de la pieza en televisión, webs y redes sociales y prohíbe nuevas expresiones propagandísticas asimilables, según recoge la prensa brasileña.

"La propaganda electoral impugnada presenta un corte de una entrevista concedida por el candidato que podría suponer una grave descontextualización", ha indicado Sanseverino.

La campaña de Lula había difundido un vídeo de 30 segundos extraído de una entrevista de 2016 con un periodista de 'The New York Times' en la que Bolsonaro asegura que no hubo dictadura en Brasil y recuerda que durante una visita una región indígena del norte del país estuvo a punto de "comer indio". "Yo me habría comido al indio sin ningún problema. Es su cultura y yo me sometí a ello", dijo.

Las declaraciones en el vídeo de la campaña de Lula son seleccionadas y acompañadas de una lúgubre voz que advierte de que "Bolsonaro comería carne humana". "Brasil no aguanta más Bolsonaro", concluye el vídeo.

Por otra parte, ambos candidatos han confirmado su presencia en el primer debate electoral para la segunda vuelta de las elecciones, prevista para el 30 de octubre. La cita es el próximo domingo a las 20.00 horas.

La última encuesta de Datafolha publicada el viernes indica que Lula logrará un 49 por ciento de votos, frente al 44 por ciento de Bolsonaro. El margen de error es de más menos dos puntos. El 6 por ciento dijo que votaría nulo o en blanco y el 2 por ciento no sabe qué responder.