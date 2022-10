Alemania.-El FDP cree que la coalición "semáforo" de Scholz ha perdido "legitimidad" tras las elecciones en Baja Sajonia

BERLÍN, 10 (DPA/EP)

El Partido Demócrata Libre alemán (FDP) ha advertido de una reducción de la legitimidad de la coalición "semáforo" que mantiene con el Partido Socialdemócrata alemán (SPD) y Los Verdes tras los malos resultados de los liberales en las elecciones regionales del domingo en el estado de Baja Sajonia.

"La coalición del 'semáforo' en su conjunto ha perdido legitimidad", ha afirmado el presidente del FDP y ministro de Finanzas, Christian Lindner, desde Berlín.

El SPD del canciller Olaf Scholz fue el ganador de las elecciones con un 33,4 por ciento del apoyo (3,5 puntos menos que en 2017), mientras que Los Verdes obtuvieron 14,5 por ciento (5,8 puntos más) y el FDP se ha quedado fuera del Parlamento con un 4,7 por ciento (2,8 puntos menos).

Lindner ha señalado que la mejora de Los Verdes no compensa las pérdidas de los socialdemócratas y los liberales. "En este sentido, no es el FDP el que tiene un problema, sino el 'semáforo' en su conjunto el que tiene que afrontar el reto de conseguir más apoyo para sus políticas", ha advertido el dirigente liberal.

El secretario general del SPD, Lars Klingbeil, ha intervenido para desmentir que hubiera riesgo de ruptura de la coalición tripartita tras los malos resultados del FDP en Baja Sajonia.

"No me preocupa la capacidad de la coalición del semáforo para gobernar ni la de ningún socio individual", ha apuntado Klingbeil desde Berlín en una rueda de prensa conjunta con el líder regional del SPD, Stephan Weil. Klingbeil ha instado así a todos los socios de gobierno a defender la unidad. "La respuesta a esto no es que nos peleemos, sino que unamos fuerzas", ha indicado.

Weil espera poder formar una coalición de socialdemócratas y verdes en Hanóver tras su victoria electoral. "Supongo que tendremos un gobierno rojiverde en Baja Sajonia tras el resultado de ayer", ha apuntado.

Weil ya gobernó con Los Verdes de 2013 a 2017. Después tuvo que pactar una coalición con la Unión Cristiano Demócrata (CDU), segunda fuerza en Baja Sajonia con un 28,1 por ciento de apoyo el domingo (5,5 puntos menos que en 2017), ,lo que supone su peor resultado en esta región en más de 60 años.

"Es un retroceso. Me hubiera gustado que el resultado fuera diferente, pero no estamos desanimados en absoluto", ha declarado el presidente de la CDU, Friedrich Merz.

En cambio, la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) ha celebrado su crecimiento del 6,2 al 10,9 por ciento de votos. El líder de la AfD, Tino Chrupalla, se ha referido a este "resultado sensacional" y ha asegurado que estas elecciones suponen un punto de inflexión para su partido.

"Creo que nuestra trayectoria de política pacífica como único partido también ha contribuido a esta decisión electoral en la Baja Sajonia", ha apuntado sobre la postura de AfD ante la guerra de Rusia contra Ucrania.

La AfD, clasificada como sospechosa de ser extremista por el servicio de inteligencia de Baja Sajonia, está en contra de las sanciones a Rusia y reclama que sean puestos en funcionamiento los gasoductos Nordstream 1 y 2 del mar Báltico. Esto pudo haberle deparado algunos puntos en Baja Sajonia.

También rechaza el abandono de la energía nuclear e incluso aboga por construir nuevas centrales nucleares en Alemania.