Lucas Vázquez: "No nos molesta, es una motivación que no nos den como favoritos en la Champions"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

"No nos molesta, para nosotros es una motivación más. El año pasado no se nos dio por favoritos y la conseguimos, es algo que no depende de nosotros, de nosotros depende hacerlo bien e intentar ganarla", señaló Lucas Vázquez este lunes en rueda de prensa.

En este sentido, reconoció que están "escuchando muy a menudo" lo de que no siempre gana el mejor la Liga de Campeones. "Desde nuestra parte creemos que ganar la Champions no es por suerte ni por casualidad, cada vez es mas difícil y conseguir tantas es un orgullo para todos, lo que opinen fuera no nos importa mucho", zanjó.

Sobre la visita al Shakhtar, el gallego indicó que "es un paso muy importante" para el equipo madridista porque si gana deja "prácticamente encarrilada la clasificación". "Esto es algo difícil de conseguir. Estamos haciendo las cosas muy bien y estamos contentos con el camino que está llevando la temporada", subrayó.

Lucas Vázquez confirmó que está "bien y con buenas sensaciones" de su última lesión y que "a día de hoy" ya se considera "lateral" más que centrocampista. "Me he adaptado muy bien. Me encuentro muy cómodo y cada vez mejor, y disfrutando mucho del fútbol en esa posición", admitió.

Para el madridista, "es inevitable" que se mire al Clásico del domingo pese a tener este partido en Varsovia y que "todos" tengan "en el punto de mira un partido tan importante" como el que les medirá al FC Barcelona. "Pero sólo nos centramos en el del Shakhtar porque es paso muy importante de cara a la clasificación para la próxima ronda", puntualizó.

Finalmente, confesó que les sería "muy complicado vivir la situación" que están viviendo los futbolistas ucranianos con la guerra y los últimos bombardeos sobre Kiev. "Deseamos que todo termine lo antes posible y de la mejor manera", sentenció.