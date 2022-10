Fiscal de Morelos se deslinda de nexos con el narco; acusa campaña desprestigio

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, Uriel Carmona Gándara, negó tener vínculos con el cártel de Los Rojos, luego de que trascendiera información filtrada por los hackers de Guacamaya, en la que un intercambio de información entre la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina (Semar) y Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en 2019, expone una ficha del fiscal en la que se mencionan sus presuntos nexos.

En una entrevista radiofónica, Carmona Gándara, descartó que sus presuntos nexos con Los Rojos (también conocidos como Gente Nueva) tengan un fundamento real, y aseguró que fue producto de una “campaña de desprestigio” contra su persona y su labor en la FGE por parte del gobierno que encabeza Cuauhtémoc Blanco Bravo.

“No puedo negar que exista dentro de esos correos de Sedena una ficha donde se me menciona; sin embargo, no tiene ningún sustento, no existe ninguna prueba”, sostuvo el titular de la FGE de Morelos en una entrevista con la periodista Carmen Aristegui.

Fichas de funcionarios de Morelos con presuntos vínculos con el crimen organizado.

El funcionario explicó que en 2019 tuvo conocimiento de la existencia de la ficha que aparece en el documento “Panorama delictivo de Morelos”, filtrado por Guacamaya. Gándara, afirmó que aclaró el asunto con un funcionario de la administración de Blanco; no obstante, este compartió la ficha, motivo por el que aseguró, presentará la denuncia correspondiente.

“Platiqué con personal del gobierno del estado cuando me enteré que se estaba planeando remitir esa pequeña ficha que es donde contiene mi fotografía, y yo hablé con esta persona –que es un alto mando de aquí de Seguridad Pública en Morelos– en relación con esa información. Le pedí que no cometiera una injusticia; sin embargo, ahora me doy cuenta que sí mandó esa información falsa, y bueno, yo ya estoy preparando mi denuncia penal correspondiente”. — Uriel Carmona Gándara, Fiscal general de Morelos.

El pasado 6 de octubre, trascendió en diversos medios la información en la que se señala a funcionarios de alto perfil de Morelos como Carmona Gándara; José Manuel Sáenz Rivera, jefe de la oficina del gobernador; y José de Jesús Guizar Nájera, subsecretario de Gobierno de la entidad.

Alcaldes de Morelos con presuntos nexos con el narco en 2019.

Asimismo, aparecen 12 presidentes municipales; nueve jueces locales; a Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, presidente de la Cámara de Diputados local y a otros legisladores del estado con grupos criminales como Los Rojos, Guerreros Unidos y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

