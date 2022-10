Putin y Lukashenko acuerdan el despliegue de tropas conjuntas tras una reunión en materia de seguridad

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Lukashenko ha indicado que la medida ha sido tomada "en relación con el empeoramiento de la situación en la frontera occidental de ambos países". "Si el nivel de amenaza alcanza el nivel actual, como es el de ahora, comenzaremos a usar este grupo", ha señalado.

"Debo informarles de que la formación de este grupo ya ha comenzado. (...) Ya di la orden de que se formase", ha aseverado el mandatario bielorruso, según informaciones de la agencia de noticias BelTA.

Lukashenko ha señalado, no obstante, que Rusia "no busca este tipo de conflictos ahora mismo". "Ya tienen demasiados problemas. Por lo tanto, no contamos con un gran número de fuerzas rusas para el contingente", ha aseverado.

"Estad preparados para recibir a esta gente en el futuro cercano y darles cuanto sea necesario, tal y como está establecido y sin agravar la situación", ha señalado en declaraciones dirigidas el Ministerio de Defensa.