VÍDEO: Mueren ocho personas en nuevos de ataques de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev

MADRID, 10 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

Al menos ocho personas han muerto y cerca de 25 han resultado heridas a causa de los ataques ejecutados a primera hora de este lunes por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, según han confirmado las autoridades.

Rostislav Smirnov, asesor del Ministerio del Interior ucraniano, ha indicado en su cuenta en la red social Facebook que la zona más afectada es el distrito de Shevchenkiv y ha agregado que los equipos de emergencia y rescate trabajan en la zona.

Poco antes, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, había confirmado "múltiples explosiones" en la ciudad, mientras que Anton Gerashchenko, asesor del Ministerio del Interior ucraniano, señaló a través de su cuenta en la red social Twitter que "el centro de Kiev ha sido atacado con drones kamikazes". Según la agencia ucraniana de noticias Ukrinform, varios vehículos están ardiendo en el lugar de uno de los impactos.

El jefe de la Administración Militar Regional de Kiev, Oleksiy Kuleba, ha confirmado que "los sistemas de defensa aérea están operando en la región". "La alerta antiaérea está activa. Permanezcan en los refugios", ha detallado, tal y como ha recogido Ukrinform.

Posteriormente, Klitschko ha denunciado que "la capital está bajo ataque por parte de los terroristas rusos". "Los proyectiles han impactado contra objetos en el centro de la ciudad. La alerta aérea y por lo tanto la amenaza continúan", ha resaltado.

"Pido a todos los residentes de la capital: Permanezcan en los refugios durante la alarma. Si no hay necesidad urgente, es mejor no salir hoy a la ciudad. Pido también a los residentes de los suburbios que no acudan a la capital. Las calles centrales de Kiev han sido bloqueadas por las autoridades, los servicios de rescate están trabajando", ha zanjado.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado que Rusia "intenta destruir y eliminar de la faz de la tierra" a los ucranianos. "Totalmente. Destruyeron a nuestro pueblo mientras dormía en Zaporiyia. Mataron a personas cuando iban a sus puestos de trabajo en Dnipro y Kiev", ha manifestado en Telegram.

"Las alarmas antiaéreas no dejan de sonar en toda Ucrania. Hay misiles cayendo. Desafortunadamente, hay muertos y heridos. Por favor, no abandonen los refugios. Cuiden de sí mismos y de sus seres queridos. Aguantemos y seamos fuertes", ha resaltado el mandatario ucraniano.

La capital ucraniana ha sido atacada en numerosas ocasiones desde el inicio de la guerra, desencadenada el 24 de febrero por la orden de invasión del presidente ruso, Vladimir Putin, si bien los de este lunes son los peores ataques desde hace varios meses.

Los ataques han tenido lugar en el marco de una serie de bombardeos por parte de las fuerzas rusas contra ciudades ucranianas, entre ellas Zaporiyia, Sloviansk --donde hay al menos cuatro muertos--, Leópolis, Yitomir, Dnipro y Jmelnitski.

Asimismo, llegan después de la explosión del sábado en el puente que conecta la Rusia continental con la península de Crimea, suceso que se saldó con al menos tres muertos. Putin acusó el domingo a los servicios secretos ucranianos del "atentado terrorista" contra el puente de Kerch.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/705874/1/mueren-ocho-personas-nuevos-ataques-rusia-contra-capital-ucrania

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06