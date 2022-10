Aitana Bonmatí visita a un equipo de fútbol de mujeres refugiadas con motivo del Día Internacional de la Niña

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Este equipo, que comenzó sus primeros entrenamientos en Barcelona en mayo de 2021, cuenta con el apoyo de la Fundación FC Barcelona y su objetivo es "favorecer la integración" de mujeres refugiadas de diferentes nacionalidades, edades y contextos, generando una red de apoyo y de vínculos a través del fútbol mediante la metodología SportNet, que utiliza el deporte como herramienta de cambio.

Aitana, nominada al Balón de Oro y única jugadora española presente en el once ideal de la Liga de Campeones y de la pasada Eurocopa, conversó con las integrantes del AE Ramassà. Las jugadoras le trasmitieron cómo el deporte les ayuda a forjar nuevas amistades y les está ayudando en su proceso de integración.

"Me gusta porque he hecho amigas y puedo hablar con ellas. Jugar al fútbol me alegra y tengo más energía después de entrenar y de hablar con otras mujeres como yo", explicó Svitlana Adamenko, ingeniera química y refugiada de Ucrania, que llegó en marzo a Barcelona huyendo de la guerra en Ucrania.

También Fereshteh Rafat, periodista y activista refugiada de Afganistán, ahondaba en los efectos positivos que el deporte tiene tanto en su salud física como mental, generando vínculos entre ellas. "Jugar al fútbol con Ramassà nos ayuda a integrarnos en la comunidad- Sabemos que en España no estamos solas. Aquí todas somos refugiadas y tenemos el mismo nivel de vida, todas tenemos problemas similares", añadió.

Por su parte, Aitana Bonmatí se refirió acerca de los retos y barreras que afrontan las mujeres tanto en el mundo del deporte, como en muchos otros contextos sociales. "Sé que todas vosotras habéis tenido caminos difíciles. Al final somos mujeres y tenemos muchas adversidades en el camino, pero merecemos los mismos derechos y también liderar al mundo", apuntó.

"Este Día Internacional pretende concienciar a la población sobre los obstáculos que las niñas y jóvenes tienen que superar solo por cuestión de género, afrontando barreras culturales, sociales y económicas que tienen consecuencias en su relación con la práctica deportiva", manifestó ACNUR en un comunicado.