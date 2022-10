El Celtic, multado por la exhibición de pancartas antimonárquicas en la 'Champions'

LONDRES, 11 (dpa/EP)

El Celtic ha sido multado por las pancartas antimonárquicas "provocadoras" exhibidas por sus aficionados en un partido de la Liga de Campeones el mes pasado, menos de una semana después de la muerte de la reina Isabel II.

Una pancarta vista en la sección de los aficionados escoceses en su partido contra el Shakhtar Donetsk ucraniano en Polonia el 14 de septiembre decía 'F*** the crown'. Otro decía 'Sorry For Your Loss Michael Fagan', en referencia a un hombre que irrumpió en el dormitorio de la reina en 1982.

Los campeones escoceses han sido multados con 15.000 euros por el organismo de Control, Ética y Disciplina de la UEFA por lo que se describió como "un mensaje no apto para un evento deportivo (es decir, una pancarta provocativa)".

El Celtic también fue multado con 4.250 euros por encender fuegos artificiales en el partido de Liga de Campeones en casa contra el Real Madrid el 6 de septiembre.