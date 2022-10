Mi escudo protector es la honestidad, responde AMLO sobre “El rey del cash”

AMLO. El presidente señaló que la oposición no ha podido contra su movimiento. (Presidencia)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló del best seller, “El rey del cash”, que lo acusa por el financiamiento ilícito de sus campañas electorales y desvela su supuesta intimidad y sus colaboradores, y aseguró que no afectará a su movimiento, ni los intentos de los “conservadores” por afectar su imagen.

“No afecta al movimiento. Afecta a intereses creados. Se sienten afectados en su pensamiento conservador. Los entiendo. Tienen toda la libertad para expresarse, se han escrito como 10 libros en contra y se van a escribir más”, dijo en su conferencia matutina.

Ante las críticas acerca de la falta de pruebas a las afirmaciones de Elena Chávez, exesposa del principal asesor de AMLO, César Yañez, el titular del Ejecutivo indicó que todos tienen derecho a expresar su libertad, aún sin estos argumentos.

“No tiene caso estar respondiendo si no hay una prueba. Es un acto de libertad, aún sin pruebas. Pero, así es esto y van a seguir porque no les ha resultado nada”, aseveró sobre sus adversarios, quienes dijo han intentado a toda costa desvirtuar a su gobierno.

A solo dos años de terminar su mandato, el presidente aseguró que continuarán con el “golpeteo” y que y tarde o temprano se dirigirán en contra de las “corcholatas”, es decir, los aspirantes de Morena a la presidencia de la República en 2024. Además, que él cuenta con su escudo protector, el de la honestidad.

“(Las corcholatas) van a recibir más golpes, y hay que tener presente a dos poetas siempre que se den estos casos. Antes que nada, tener presente a la conciencia”.

El Rey del Cash Elena Chávez Foto: Grijalbo

AMLO envío un mensaje a la “oposición conservadora”, “moralmente derrotada” y señaló que si no rectifican el camino no podrán competir en el próximo proceso electoral.

“Hay que seguir adelante, no detenernos. Seguir actuando de manera consecuente y, además, deben de serenarse, tranquilizarse, primero porque no tienen la razón. Nosotros no engañamos a nadie. Yo llevo 20 años escribiendo lo que ahora estamos escribiendo. Pueden revisar todos mis libros y lo que estamos haciendo es eso”.

