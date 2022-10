Kazajistán evacúa su Embajada en Ucrania ante el aumento de los bombardeos por parte de Rusia

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Aibek Smadiyarov, portavoz del Ministerio de Exteriores kazajo, ha señalado que "el problema no es cerrar o no la Embajada sino evacuar a los trabajadores". No obstante, ha indicado que el asunto "se resolverá en los próximos días". "La evacuación se verá completada para entonces", ha dicho, según informaciones recogidas por el portal TengriNews.

Asimismo, ha indicado que las autoridades están tratando de esclarecer el número de residentes kazajos que trabajan actualmente en el país. "Estamos revisando esta información porque el número ha variado tras los últimos acontecimientos en el país", ha puntualizado.

"Como veis, ayer la Embajada emitió una serie de alertas y mensajes para ayudar de alguna forma. Durante la primera evacuación se marcharon muchos, por lo que ahora mismo no sabemos el número exacto de personas", ha aseverado.