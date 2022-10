Orbán califica el encuentro con el canciller alemán de "fructífero"

BERLÍN, 11 (DPA/EP)

El canciller alemán, Olaf Scholz, y el primer ministro de Hungría, Victor Orbán, se han reunido en Berlín este lunes y han tenido unas "fructíferas" conversaciones, según ha declarado el líder húngaro.

"La conversación fue fructífera. Todo el mundo puede estar contento con ella. Fueron más de dos horas y discutimos todos los temas difíciles", ha afirmado Orbán en declaraciones a los periodistas.

Según la oficina de Scholz, la invasión rusa de Ucrania ha sido el punto principal de discusión en el encuentro entre ambos mandatarios europeos.

La oficina de la predecesora de Scholz, Angela Merkel, ha revelado que Orbán también se ha reunido con la excanciller el domingo. Sin embargo, no se ha dado información sobre el contenido de esa discusión.

"Solicitamos su comprensión para no proporcionar más información sobre esta discusión no pública, como es en principio el caso de las discusiones no públicas", ha comunicado la oficina de Merkel.

Orbán, que encabeza un gobierno nacionalista conservador, ha expresado fuertes críticas a las sanciones impuestas a Rusia por la Unión Europea. Sin embargo, Hungría ha votado a favor de las medidas, que requieren la aprobación unánime de los 27 Estados miembros. Recientemente anunció que Hungría celebraría una encuesta nacional sobre las sanciones.