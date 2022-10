Paco Sordo, Premio Nacional del Cómic, pide "repartir mejor el pastel" para autores: "La situación es bastante precaria"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

"El reparto del pastel es injusto para los autores, ya que los beneficios suelen rondar entre el 8% y el 12%. Es cierto que ahora hay un 'boom' de ventas de cómic, incluso se sobreproduce mucho, pero hay menos lectores, por lo que la situación para los profesionales no ha cambiado mucho", ha asegurado el premiado en declaraciones a Europa Press.

Precisamente, su obra 'El Pacto' ha sido la que le ha hecho merecedor del Premio Nacional. En ella, Sordo homenajea a los profesionales de 1950 y relata cuál era la situación que vivían. "En esa época, las ventas eran brutales y los kioskos estaban llenos de cómics pero había muchos tratos oscuros, por lo que la situación no era favorable para los profesionales", ha lamentado.

Muchos de estos profesionales, según ha desvelado, trabajan para mercados extranjeros, como es su caso con Francia, aunque ha recalcado que "lo ideal sería trabajar en el mercado español" pero "hace falta ese reparto del pastel".

Asimismo, el diseñador gráfico ha afirmado que la animación es el campo laboral más exitoso para los dibujantes debido a que hay más huecos que en otros ámbitos, algo similar a lo que ocurre con la ilustración, como ha añadido. "La animación y la ilustración son mundos donde hay más sitios para desempeñar tu labor profesional aunque también es complicado", ha valorado.

Por otro lado, Sordo ha reconocido no haber leído los argumentos que el jurado ha esgrimido para otorgarle el galardón, que le ha llegado de "sorpresa". "La noticia me ha cogido en casa trabajando. Ha sonado el teléfono y era el ministro Miquel Iceta para comunicarme la noticia. Estaba muy sorprendido, no me lo esperaba y aún estoy asumiendo el asunto", ha asegurado.

Por todo ello, este año 2022 está siendo de "ensueño" para Paco Sordo, puesto que este premio se suma al que ganó hace unos meses en Barcelona a mejor obra española en el Saló del Còmic por 'El Pacto'. "Todo el éxito me ha venido a raíz de esta obra. Es un tebeo hecho con todo el alma, es muy yo y he disfrutado mucho haciéndolo", ha señalado.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Durante su trayectoria, Paco Sordo ha trabajado en la revista 'El Jueves' y ha recordado cómo fue su salida de este medio. "No sabría decir si ahora hay más o menos libertad de expresión porque estoy muy desconectado de ese mundo. Pero recuerdo que nosotros nunca tuvimos problema alguno, hasta que un día por una portada de El Rey Emérito nos pararon la impresión y se procedió a un cambio de portada. Eso desencadenó que muchos autores nos fuésemos", ha relatado.

El Premio Nacional del Cómic, concedido por el Ministerio de Cultura y Deporte, está dotado con 20.000 euros y tiene como objeto distinguir la mejor obra de esta especialidad publicada en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado durante el año 2021.

Sordo, nacido en el Puerto de Santa María (Cádiz), es historietista, diseñador gráfico, animador e ilustrador. Ha trabajado para Nickelodeon, Ogilvy, Rovio, ING Direct, Vodafone o Movistar como animador y diseñador.

En el campo de la historieta es conocido por su serie 'Internet', modo de empleo publicada entre 2010 y 2014 en la revista 'El Jueves' y sus colaboraciones para la revista digital 'Orgullo y satisfacción' con la serie Tebeos Basura.

Paco Sordo trabaja, además, ilustrando cómics y libros infantiles tanto en España como en el mercado francófono. 'El pacto', reconocido especialmente por el jurado, ha sido publicado en la editorial Nuevo Nueve y es su primer cómic en solitario.